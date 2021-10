Gereksiz övünenler

Çayı şekersiz içmek:

TAMAM kardeşim çayı şekersiz içiyorsun da dünyayı mı kurtarıyorsun?

Kendine yapıyorsun. Hele bir de şekerli çay içene ağız bükülmesi. Kürek misali çarpım tablosunu yüzüne yapıştır diyor.

Televizyon izlemiyor olmak:

AMAAAN ne cool hareket. Televizyon izlemedin ve aydınlanma yaşadın. Ya izlemezsen izleme de bunu niye biz izliyoruz diye bize cahilmiş muammelesi yapıyon be kültür ABİdesi.

Küçükken sarışın olmak:

ADAM kara kaşlı, kara saçlı gelmiş ben küçükken sarışındım demesi yok mu beni benden alır. He ben de küçükken Süpermen'dim, büyüyünce güçlerimi kaybettim.

Beyaz tenli olmak:

TAMAM sen beyaz tenlisin de kendi çabanla mı oldu bu? Böyle doğmamış olsan ve övünsen kabul edicez. Yazın beyaz olan tenini karartmaya çalışman da ilginç bir yandan. Ne öyle beyaz et gibi.

Yiyip yiyip kilo almamak:

TAMAM kardeşim sen süper kahraman MetabolizMANsın. Yiyor yiyor yaramıyor kaloriler işlemiyor. Ama unutma ki süper MetabolizMAN düşmanların daha fazla. Su içsem yarıyorlar ve iri kemikliler.

Kafayı yastığa koyar koymaz uyumak:

BİR diğer güzel özellik ama övünülmesi saçmadır.

İnsan çok uykusu geldiğinde yatınca uyur zaten. Kafanı yastığa koyar koymaz uyumuyorsan demek ki yeterli seviyede uykun yok.

Sosyal medyada takipçi veya arkadaş sayısı:

BİR de bununla övünenler aslında bu sayılarla pek ilgilenmediklerini söylerler, ama sorsanız birler basamağına kadar ezbere şakırlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Papa II. Pius papalık görevine gelmeden önce "İki Aşığın Hikayesi" adlı erotik bir kitap yazmıştır.

NE KADAR OLDU?

Hintli bir kadın, tüp bebek yöntemiyle 70 yaşında anne olalı BİRKAÇ GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM

İçimde gerçek anlamda yatan zeki biri var. Ama sıkıntı yatıyor olması...

AlkışlıYorum

GENELDE bu konuda çok dikkatliyimdir ancak bir gün dalgınlığıma gelmiş olmalı ki yolda uzun bir süre uzun farlarım açık şekilde seyretmişim.

Bir süre sonra önümde giden araç yavaşladı, durmamı işaret ettikten sonra sağa çekti. Ee haliyle hiçbir şeyin farkında olmayan ben de durdum. Aracın sahibi arabasından indi, yanıma geldi. Gayet kibar bir ses tonuyla: "Acaba ateşiniz var mı?" dedi. "Yok abi" dedim. Karşıdaki adamın sesi hiç değişmeden verdiği cevabı aynen yazıyorum:

"Varsa onu da yak da iyice s*ç gözlerime diyecektim. İki saattir kör ettin zaten!"