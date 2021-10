Kadınların alışveriş kankaları

HANGİ kıyafeti denesen istisnasız "Çok güzel" diyenler: Bunlara güven olmaz.

Üsüne çuval bile giysen çok beğenirler. Sizi sevdikleri için ne giyseniz yakıştırıyorlar mı yoksa baştan mı savıyorlar anlamak zordur.

KAFASI başka taraf çevriliyken "Hı hıığ güzel oldu" diye geçiştirenler:

Bunlar bir kenara not edilir, bir daha alışverişe beraber gidilmez.

"YAAĞNNİİ" deyip arada bırakanlar: İnsanı ikilemde bırakırlar. Hiçbir şeyi tam beğenmez, her şeye burun büküp eli boş dönmenize sebep olurlar.

"KANKA senin için özel dikilmiş gibi" diye gazlayanlar: Bunlar da fazla abartır, her denenen kıyafet için coşkuyu verdikçe verirler. Keseye zarardırlar, cüzdanı boşaltıp çıkmanıza sebep olabilirler.

"BİTSE de gitsek" enerjisi yayıp darlayanlar:

Kara listenin başına yazılırlar.

İnsanı hayattan da soğuturlar.

SON anda "Biraz pahalı mı yaa?" diye akıl bulandıranlar:

Tam karar verdiniz, o da onay verdi, artık alıp çıkacaksınız.

Son anda 'Bu paraya değer mi?' imasıyla kafa karıştırıp başa dönmenize neden olurlar.

ÜSTÜNE bir de "Neredeyse aynını bilmem nerde daha ucuza gördüydüm" diye mum dikenler: Denediğini almaz, gider dediği yere bakarsın.

Ne aynısıdır ne de daha ucuz...

NE beğensen "Ya çok güzelmiş, ben de mi alsam acaba aynısından" diye korku salanlar: Kıyafeti hemen kenara koyup vazgeçme sebebidirler.

SÜREKİI telefonuyla meşgul olup kafasını kaldırmayanlar: Niye birlikte alışverişe geldikleri meçhuldür.

Tüm gün hiç durmadan telefonlarına bir şeyler yazar dururlar.

"HEMEN karar verme, biraz daha gezelim"ciler:

Bunlarla alışverişe çıktıysanız eve eli boş dönme ihtimaliniz çok yüksektir. Hemen karar verme diye diye akşam ettirirler.

SATIN alıp mağazadan çıktıktan sonra "Ya acaba?" diyerek pişmanlık ateşini yakanlar: Süreç boyunca nötr durup, her şey bittikten sonra geç gelen bir 'acaba' ile kafaları bulandırırlar.

HANGİ rengini alsam sorusunu "Valla üçü de çok güzel" diye yanıtlayarak işe yaramazlığın kitabını yazanlar:

Bunlar 'varlığı bir dert, yokluğu yara' cinsinden etkisiz eleman alışveriş arkadaşlarıdır.

"ÇOK güzelmiş ama sana gitmez"ciler: "Madem çok güzel bana neden gitmiyor?" sorusuna tatmin edici bir cevap vermezlerse kanlı bıçaklı olabilme riski taşırlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ANTİK Roma'da kalın kaşlıların zeki olduğuna inanılırdı. Romalı kadınlar arasında kalın kaşa çok önem verilir ve kalın kaş sahibi kadınların çok zeki olduğuna inanılırdı. Bu algıyı yaratmak isteyen Romalı kadınlar birçok yöntemle kaşlarını olduğundan daha kalın göstermeye çabalardı.

Bunun için kullanılan en yaygın yöntem katranla keçi kılını kaş bölgesine yapıştırmaktı.

NE KADAR OLDU?

Sivas'ta bir kişi, 732 yıllık tarihi mermeri plastik olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kırıp olmadığına karar vereli 6 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"İNECEK var kaptan" diyorum. "Burada mı?" diyorsun. "Evet" diyorum, devam ediyorsun. "Kaptan müsait yerde indirir misin?" diyorum, yine "Burada mı?" diyorsun. "Sen paket yap evde inerim ben!" deyince bozulmayacaksın o zaman!