İlginç olaylar

BLUNDELLSANDS kentinde üç hırsız Stan Norvill adlı tahsildarın evini bastı.

Tahsildardan kendilerini postaneye götürmelerini isteyen soyguncular, postane kasasının otomatik olarak korunduğunu ve sabahtan önce açılamayacağını öğrenince, sabahı beklemeye karar verdiler.

Tahsildarın karısını evde rehin tutan soyguncular, tahsildarla postaneye giderek kasayı soydular.

Hırsızlar rahatça kaçabilmek için de karısıyla tahsildarı "sucuk gibi" bağladılar ama tahsildar Norvill, bağlarına rağmen telefona gitmeyi ve burnuyla 911'i çevirerek polise ihbarda bulunmayı başardı.

Tahsildar ve karısı, başlarına gelen bu talihsiz olayı unutabilmek için tatile çıktı.

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İNDIANA'DA daha önceleri körler için rehberlik yapan köpek Brütüs, talihsiz sahiplerine zalimce şakalar yapardı.

Körlerin duvarlara çarpmasına, merdivenlerden yuvarlanmalarına, üç sahibinin de caddedeki rögarlara düşmelerine yol açmıştı. Mahkemeye yansıyan bir olay sonucu, suçlu bulunarak uyutuldu.

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İSTANBUL Sultanbeyli'de adamın midesine sinek kaçtı.

Mideye kaçan sineği öldürmek için ağzına sinek öldürücü sprey sıktı. Adam hayatını kaybetti.

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İZMİR'DE şaşkın köylü, üç katlı evinin terasındaki kömürlükte buzağı beslemeye başladı.

Buzağı büyüdü. 250 kiloluk dev bir inek oldu.

Bulunduğu odaya sığmayan inek, üç katlı evden vinçle indirildi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ESKİ fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür.

Peki ama bunu neden yapıyorlar?

O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu.

İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

NE KADAR OLDU?

Uşak'ta kumar oynatılan bir evin girişinde "Kapı önünde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım" notu bulunalı BİRKAÇ GÜN OLDU



ALKIŞLIYORUM

ANNENİZİN dudağında uçuk gördüyseniz nedenini sorarken bir kez daha düşünün.

Zira anneniz, gecenin bir yarısı babanızın ufak! bir gaz çıkışı yapması sonucu uykusundan 'Bombalanıyoruz!' diye fırlamış ve ertesi sabah dudağında koca bir uçukla uyanmış olabilir.

TESPİTLİ YORUM

EĞER tekrardan bir çocuk olsaydım, "Seni büyüdüğünde oğluma alacağım" diyen teyzelere direkt senet imzalatırdım.