En çok söylenen yalanlar serisi-2

Hallederiz.

Yarın tamam.

Öğle tatili yapmıyoruz..

Hiç acıtmayacak.

Yüzünü gören cennetlik.

Abi, abla zahmet olmuş.

Telefon numaran silinmiş, eski telefonda kayıtlıymış.

Şimdi ben de seni arayacaktım.

İsterseniz parasını verelim.

Orijinal yedek parcası.

Telefon şehirler arasına kapalı.

Burada torpil geçmez.

Girilmez levhasını görmedim.

Yemeğe kalın.

Çok üzüldüm ya.

Her bedene uyar.

Davetliydik ama gitmedik.

Bu saaten sonra çağırsa da gitmem.

Bu kızı kimler kimler istedi.

Bu kızı ne avukatlar mühendisler istedi de vermedik.

Herkese eşit zam yapıldı.

Hatırası var.

Her şeyin en iyisine layıksın.

Ben zaten böyle olacağını biliyordum.

Emrin olur.

Arkasından değil, burada olsun yüzüne de söylerim.

Bir kereden bir şey çıkmaz.

Bilsem söylemez miyim?

Ayıp ettin valla kimseye söylemem.

Kolay gelsin herkese.

Aradım valla yoktun...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR? Yerçekimi farkı nedeniyle dünyada 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

NE KADAR OLDU?

Postaya koyduğu bombalı mektup, gittiği yerde posta ücreti ödenmediği için iade edilince postayı açan terörist patlayıp öleli 12 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Sinirlendiğim zaman pahalılaşan telefon fiyatlarından dolayı telefonu duvara atmak yerine, sakince yere bırakarak, kendimi hızlı bir şekilde duvara fırlatıyorum, artık fakirlik işte napacaksın.

ALKIŞLIYORUM

CHICAGOİstanbul seferi yapan uçaktayız.

Camın plastik perdesi kapalıydı.

Yandaki adama "Şu camı açar mısınız?" deme gafletinde bulundum.

Adamın cevabı beni kupkuru etti. "Yok kardeşim, ben öyle rüzgara basınca gelemem, hava da soğuk zaten!"