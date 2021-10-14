En çok söylenen yalanlar serisi-1

SENİN için canımı bile veririm.

Ben zaten anlamıştım.

Önemli olan ruh güzelliği canım.

Senden başka kimseyi sevmedim.

Aaaa. Hoş geldin. Ben de şimdi sana geliyordum.

Bir kereden bir şey çıkmaz.

Yarın tamam.

Öğle tatili yapmıyoruz.

Hiç acıtmayacak.

Şimdi ben de seni arayacaktım.

Orijinal yedek parçası.

Telefon şehirler arasına kapalı.

Burada torpil geçmez.

Girilmez levhasını görmedim.

Yemeğe kalın.

Çok üzüldüm.

Her bedene uyar.

Davetliydik ama gitmedik.

Bu kızı kimler kimler istedi.

Herkese eşit zam yapıldı.

Hatırası var.

Her şeyin en iyisine layıksın.

Sadece arkadaşız.

O benim ağabeyim gibiydi.

Ben zaten böyle olacağını biliyordum.

Emrin olur.

Arkasından değil, burada olsun yüzüne de söylerim.

Bilsem söylemez miyim???

Ayıp ettin valla kimseye söylemem.

Kolay gelsin herkese...

Aradım valla yoktun...

Kusura bakma güzelim, bizde de hiç bozuk kalmadı.

Yolda lastik patladı.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Alaska'da 217 nüfuslu Whittier adlı kasabada herkes 14 katlı binada yaşıyor. Binanın içerisinde okul, hastane, spor salonu ve market var.

NE KADAR OLDU?

Birbirinden habersiz aynı çatıya intihar etmek için çıkan iki kişi arasında, intihar etme sırası yüzünden kavga çıkalı 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Kadın alışverişini yaparken ölümsüz olur. Asla tuvaleti gelmez, asla yorulmaz. Bir melek gibi adeta oradan oraya koşturmaktan büyük bir zevk alır.

ALKIŞLIYORUM

Kırmızıda geçtiği için az kalsın beni ezen bir arabanın arkasından, el hareketi yaparak bağırdım. Adam durdu indi ve "Bu polis arabası, görmüyor musun anteni?" dedi. Ben de "Polis olduğunu Azrail'e de söyle de, ezilirsek canımızı almasın" dedim. Güldü, "Haklısın" dedi, özür diledi, sonra bir de çay ısmarladı gitti.