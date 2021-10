Hayattan bezdiren cümleler-2

İstanbul'da yaşanmaması gerektiğine dair nasihat ve fikirler:

TRAFİK, kalabalık ve benzeri bir şey görünce hemen İstanbul'da yaşanılmaz diye cümleye başlarlar ve susmazlar.

"Evrim var mı?'' sorusu ve tartışmaları:

OH sonu gelmez bu muhabbetin gerçekten, insanı yorar da yorar. Çünkü tartıştığın taraf ya evrime hiç inanmaz ya da tamamen inanır.

Araba, araba ve arabaların saymakla bitmeyecek özellikleri:

TÜM araba modelleri övülür, tek tek özellikleri sayılır ama sonucunda pek de bir şey olmaz. Yine de o muhabbetler çok yorucu gelmeye başlar...

Taksi şoförü ile girilen her türlü konu:

GENEL olarak taksiciler konuşur siz dinlersiniz ya da onlar on bin tane soru sorar...

- Memleket nere?

"Biz senin yaşındayken..." ile başlayan anılar ve öğütler:

OH gelir o çılgın günlerin anıları falan ölürüz gerçekten...

Askerlik anıları:

SANIRIM bu anılar sadece o askerliği yapan kişilere eğlenceli ve keyifli geliyor...

"Bu kadar ülkeye gittim" övünmeleri:

SAYAR da sayar, en iyi gezgin kendisidir över de över...

"Bir rüya gördüm..." ile başlayan o uzun rüya anlatımları:

O GÖRDÜĞÜ rüya seni hiç ilgilendirmez ama...

"Ben sana söylemiştim" nasihatleri:

SONRA da yine aynı konu açılır ve düşündüklerini söyler, seni de hiç ama hiç dinlemez.

Siyasetin en ince ayrıntısı, fikir ayrılıkları ve yapılan icraatlar:

İŞTE bu konu açılınca ufak ufak tüymek lazım yoksa çok dallanır budaklanır ve kavgaya dönüşür...

"100 bin dolar verseler bunu yapar mısın?" diye geliştirilen sorular:

HADİ bakalım... Genelde bu muhabbetin sonu da çirkinleşir... onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

MEKSİKA'DAKİ bir sağlıklı yaşam merkezinin sahibi, vasiyetine mezarlığın sigara içilmeyen bölümünde gömülmek istediğini ısrarla ekletmeye çalıştı.

NE KADAR OLDU?

Azerbaycan, Fransa'ya 10-0 kaybedince, Cumhurbaşkanı Aliyev, teknik direktöre "Fransa'ya kaleci getirmediniz mi?" diye soralı 25 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@zagrimu Yarın berberime uğrayıp bu internet krizinin aslı astarı neymiş bi öğreneyim.

ALKIŞLIYORUM

KOCAMA sarılıp derin bir nefes aldım ve "Biliyor musun, beni sana bağlayan bu içime çektiğim koku, sen bana sarıldığında aynı kokuyu duyuyor musun?" dedim. Cevabı "Valla bekarken çok güzel kokuyordun ama artık galiba yumuşatımızı değiştirmemiz lazım" oldu. Hayır öküz diyeceğim olmayacak, demeyeceğim içime dert olacak...