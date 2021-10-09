Dublaj klişeleri

– Hey dostum, senin sorunun nedir biliyor musun?

– Kahretsin George!

– Yapma Mike!

– Ah çok etkilendim...

– Bu işler nasıldır bilirsin ahbap!

– Yapma dostum bilirsin işte!

– Nalet olsun, sen ne bilirsin ki?

– Lanet olası, bu harika bir hikaye!

– Ben senim kabusunum.

– Unut gitsin dostum!

– Hayır tam olarak değil.

– Hadi dostum, bu hiç adil değil… – Sanırım yağmur yağıyor.

– Sanırım ıslandın.

– Bakalım doğru anlamış mıyım ahbap!

– Seni duydum kahrolası!

– Şu şüpheli zenci tam olarak neye benziyordu?

– Canın cehenneme dostum!… Hiçbir şeyi unutmaz mısın sen?

– Hadi dostum, git kendine bir hayat kur!

– Kendine ve bana bir iyilik yap da olanları olmamış gibi unutmaya çalış.

– Hey dostum, işte buna bayılacaksın!

– Ne derler bilirsin işte ahbap.

– Hiç sormayacaksın sandım.

– Seni seviyorum nalet olası!..

– Nalet olası, işte bu sensin dostum!.. Evet evet sanırım bu sensin!

– Zaten abiler bunun içindir.

– Bakarsın, bazan hayatta bazı şeyler olur ve sen tamam dersin oldu işte.

– Pekala, bakalım elimizde ne var?

– Ah, seni gördüğüme sevindim… – Esmer bir Kafkas erkeğinden bahsediyoruz burada ahbap… – Hey, çabuk biri bir doktor çağırsın hemen!

– Biri burada ne olduğunu anlatsın.

– Ne!.. ne!.. ne!.. Hadiii!..

Hadi!.. Yapma dostum, bilirsin işte hadi..

– Geber dostum!..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış.

Heft, bu ödevinden ancak Balabilmiştir.

Ama gel gör ki şu an koskoca bir devlet Heft'in tasarımını yaşatmakta.



NE KADAR OLDU?

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde ehliyetsiz ve alkollü bir sürücü yediği cezayı ödemek için kredi kartını alkolmetreye tutalı BİRKAÇ GÜN OLDU

AlkışlıYorum

BAZEN gümüş yüzüğünü bazen altın yüzüğünü takan kocama bunun nedenini sorduğumda "Duruma göre yüzük değiştiriyorum." diyor. Şimdiyse ikisini de takmıyor.

Durum karışık diye belirleyemedi sanırım ne yapacağını...



ARABA almama ısrarla karşı çıkan aileme motorsiklet almak için kursa gideceğimi söyledim. Şimdi beraber araba fiyatlarına bakıyoruz.