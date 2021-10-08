Aşk nedir?

Abartılı Şatafatlı Körlük.

Asılsız Şehvet Kandırmacası.

Alışılmadık Şablonlar Kaosu.

Ah Şu Kadınlar.

Abuk Şempanzeler Kulübü.

Aman da Şahlanıyor Kıratım (Cesur aşk).

Anında Şebek Kontenjanındasın.

Asla Şaka Kaldırmaz (Ciddi aşk).

Açılmayan Şemsiye Kanatması (Terk edilmiş aşk).

Amorti Şansına Kalmış (Umutsuz aşk).

Azıcık Şampanya Koyayım mı? (Art niyetli aşk).

Anında Şakkadanak Kapılmışım (İlk görüşte aşk).

Aman Şablonu Kırmayalım (Sıradan aşk).

Ağrısız Şahsiyet Kanatılır (Karşılıksız aşk).

Arada Şizofrenlik Kaçınılmaz (Platonik aşk).

Aman Şahan Kaçmasın (TV programı aşkı).

Abi Şampiyonluk Kesin (Takım aşkı).

Avrupa Şirazeyi Kaçırdı (Dış politika aşkı).

Abe Şugar Kapçıkağızlı (Roman aşkı).

Arboretum Şebboyu Kıskanır (Botanik aşkı).

Amirim Şüpheliyi Kaçırdık (Görev aşkı).

Aman Şahane Kitap (Okuma aşkı).

Ahlat Şerbeti Kesmez (Tatlı aşkı).

Arsız Şov Krallığı (Reyting aşkı).

Az Şnitzel de Koysana (Gırtlak aşkı).

Acur Şalgam Kabak (Kabzımal aşkı).

Acımam Şamdan'ı Kapatırım (Bonkör aşk)

Aslında Şurup da Kesmez (Bir grip aşk).

Ayran Şarap Kokteyli (Midesiz aşk).

Abicim Şerefsizim ki Kaçırmadım (Yalan aşkı).

Amanııın Şamdan'a Kapağım (Şöhret aşkı).

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1900'lü yıllarda, parasını ödediğiniz taktirde camınıza uzun bir çubuk yardımıyla vurarak sizi uyandıran kişiler vardı.

NE KADAR OLDU?

Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarları ile birlik olup, PSG'lilere karşı kavga edeli 20 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Kız o kadar aşk dolu sözler paylaşıyor ki, adamı ben bile özledim lan.

ALKIŞLIYORUM

"ELBİSE giymeni istemiyorum, rüzgar esince havalanıyor bacakların görünüyor!" diyen oğluma "Şort giysem olur mu?" dedim. Kafası karışmış bakışları ile bakıp "Evet giyebilirsin!" dedi. Daha çok yol katedeceksin canım oğlum.

Kolay mı kadınlarla başa çıkabilmek? Sen daha 6 yaşında, yolun başındasın...

BENİMLE evlenmek isteyen erkek arkadaşım, dışarıda yemek yemenin, ekmeği de hesaba katınca, evde yemek hazırlamaya göre daha ekonomik olduğunu düşünüyor. Evet, evleneceğim.