Burçlara göre bunları yapmayın-2

ASLAN

Patronunuz Aslan ise;

12 burcun patronu patronunuzsa işiniz var.

Egosunu incitecek minicik bir kırıntıdan bile kaçının.

Masadaki düzenini değiştirmeye kalkmayın, gürlediğinde kaçın.

Karınız Aslan ise;

Ucuz hediye almayın, boşanma sebebiniz olabilir.

Kocanız Aslan ise;

Bakımsız olmayın, toplum içinde kavga etmeyin.

Giyiminize dikkat edin, beraberinde onun kılık kıyafetini de önemseyin.

BAŞAK

Patronunuz Başak ise;

Sistemsiz ve dikkatsiz davranmayın. Başak patronu sinirli olur. Gözü üzerinizde olacaktır. Hatalarınızı ortaya çıkarabilir.

Karınız Başak ise;

Pis ve dağınık olmayın ve eğer geç kalacaksanız mutlaka haber verin. Akşam yemeklerini kaçırmayın. Mali konuları ona bırakın, kârlı çıkarsınız.

Kocanız Başak ise;

Dağınık ve pis olmanız sık sık kavga etmenize neden olacaktır. Utangaç olan başağın, toplum içinde üzerine gitmeyin.

TERAZİ

Patronunuz Terazi ise;

Bakımsız olmayın. Çevrenizdekilere adil davranın. Siz onun işlerini pratikleştirmek için oradasınız, ondan hızlı olmasını beklemeyin.

Karınız Terazi ise;

Onu, kötü görünümlü bir evde ya da semtte oturmaya zorlamayın. Sabahları çıkarken çabuk hazırlanmasını beklemeyin.

Kocanız Terazi ise;

Kocanızın dış görünümüne özen gösterin. Kıyafete verdiği parayı eleştirmeyin.

AKREP

Patronunuz Akrep ise;

Gizli işler çevirmeye kalkışmayın, burnunun sizden çok daha iyi koku aldığını unutmayın.

Karınız Akrep ise;

Onu aldatmak gibi bir düşünceyi aklınızdan bile geçirmeyin. İntikam soğuk yenen bir yemekse bunu en soğuk yiyecek kişi akrep kadınıdır.

Burnunuzdan getirir, öldürmeden bırakmaz.

Kocanız Akrep ise;

Ondan gizli işler çevirmeyin ve en önemlisi onun gururuyla oynamayın. Karışmayız fena incitir! DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngiltere'de iki Britanyalı polis, acil kurtarma operasyonuyla bir otomobilde kilitli kaldığı sanılan bebeği kurtardı. Ancak West Midlands'a bağlı polisler hastane otoparkında kurtardıkları bebeğin oyuncak olduğunu operasyon bittikten sonra fark etti.

NE KADAR OLDU?

İngiltere'de 71 yaşındaki bir adam, 100 sterlinlik cezayı iptal ettirmek için 30 bin sterlin harcayıp mahkemeyi kaybedeli 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

KOCAM evde yokken çılgınlar gibi ders çalışıyorum.

Onun gelmesine yakın bütün kitapları dolaba koyup, bilgisayarın başına geçiyorum.

Onun karşısında, ders çalışmadan süper notlar alabilen bir kadın olma derdindeyim.

"Tembel karım" diye sevedur sen bakalım...

TESPİTLİ YORUM

Erkeklerin parası bittiği zaman ve kadının da makyajı silindiği zaman aşkın sonu gelmiş, vadesi tükenmiş demektir.