Burçlara göre bunları yapmayın-1

KOÇ

Patronunuz KOÇ ise;

Asla hatasını düzeltmeyin, çaktırmadan kendisinin bulmasını sağlayın. 'Ben biliyorum' havalarına girmeyin, sinirliyken gözüne ilişmeyin.

Karınız KOÇ ise;

Yalan söylemeyin. Erkeğine göre çok daha uyanık olan KOÇ kadını, yalan söylediğinizi anında anlayacak ama çaktırmayarak, kedinin fareyle oynadığı gibi sizinle oynayacaktır. Ve çok kısaca belirtelim; yalana tahammülü yoktur.

Kocanız KOÇ ise;

Kavga anında bile olsa onu küçük düşürmeyin. Acısını mutlaka çıkaracaktır.

BOĞA

Patronunuz BOĞA ise;

Güvenini sarsmayın, ilişkilerini güven üzerine kuran BOĞA insanı, özellikle de patron konumundaysa çalışanına güvenmek ister.

Karınız BOĞA ise;

Yaptığı yemeği sonuna kadar bitirin ve asla dağınık bir sofrada yemek yeme konusunda ısrar etmeyin. BOĞA kadını güzellikleri, özellikle de kendi yarattıklarını paylaşmayı sever.

Kocanız BOĞA ise;

Kocanızın karnı açsa onunla asla tartışmayın. BOĞA burcu açken sinirli olur. Bu yüzden tartışmanızı yemekten sonraya erteleyin.

İKİZLER

Patronunuz İKİZLER ise;

Yalan söylemeyin. Kendi de çok kolay yalan söyleyip kandırabildiği için, yalanı hemen anlar. Hızlı olun, sabırsız IKIZLER yavaş elemandan nefret eder.

Karınız İKİZLER ise;

Özgürlüğünü kısıtlamayın.

Telefonda arkadaşlarıyla derin bir dedikoduya daldıysa kızmayın, buna alışmalısınız.

Kocanız İKİZLER ise;

Özgürlüğünü kısıtlamayın, forma sokmaya çalışmayın, olayları uzatmayın.

YENGEÇ

Patronunuz YENGEÇ ise;

Annesiyle olan ilişkisini gırgıra almayın. Hele ki annesine dil uzatmaya, ya da bir şey söylemeye kalkışmayın.

Karınız YENGEÇ ise;

Anne olmak istiyorsa engellemeyin. Sizi yemekleriyle beslemek isterse direnmeyin.

Kocanız YENGEÇ ise;

Kocanızla annesinin ilişkilerine karışmayın. Kayınvalidenizle takışmayın. Kaybeden siz olursunuz. DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

17. Yüzyıl'da aristokratlar arasında popüler olan topuklu ayakkabı başlarda sokağın çamurundan korunmak için sadece erkekler tarafından giyiliyordu. O dönemlerde bayanlar arasında erkeksi görünme modası vardı. Bu nedenle topuklu ayakkabı yavaş yavaş bayanlar tarafından da giymeye başlanarak yaygınlaştı.

NE KADAR OLDU?

Bursa'da sigaranın zamlanmasını protesto eden 20 kişilik grup 20 dakika sonra yorulup sigara yakalı 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

BULUNDUĞUM kamu kurumundaki personelin yarısı, 30 yıldan fazladır çalışıyor ve emeklilikte bize tur bindiriyorlar.

"Niye emekli olup keyfini sürmüyorsunuz?" diye sorduğumda, genelde "Ne keyfi?!

Evde hanım dırdırı çekmemek için buradayız, emekli olursak nereye gideceğiz?" diyorlar. Lütfen hanımlar, kocalarınızın ev huzurunu sağlayın da, gençlere yeni iş kapısı açılsın.