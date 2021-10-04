Çocukların aşk tanımı

En büyüğü 10 yaşında olan bir grup akıllı bıdığa 'Sence aşk nedir?' diye sormuşlar. Alınan cevaplar, internette hızla dolaşıyor.

Cevaplara bakınca anlıyoruz ki, gerçekten çağ atlıyoruz.

Çocukluğumuzda bize 'Aşk nedir?' diye sorsalar ne cevap verirdik? Aramızdan cevap verebilen çıkar mıydı? Evet, belki kendi aramızda 'Aşk bir sudur iç iç kudur' türünden bir tekerleme yuvarlayıp işin içinden çıkardık ama aşağıdaki türden yargılara ulaşacak verimiz olmadığı gibi dile getirmeye de utanırdık galiba! Bu arada unutmadan cevapların yanındaki yorumlar da e-posta dünyayı dolaşırken, isimsiz kahramanlarca eklenmiş...

İşte cevaplar:

- Aşk, sevgilimizle aramızda bir sürü kötü şey meydana gelmeden önce hissettiğimiz şeydir.

- Benim anneannem sırtından hasta olmuştu ve eğilemediği için ayak tırnaklarına oje süremiyordu.

Dedemin de parmakları hasta olmasına rağmen anneannemin ayak tırnaklarına hep oje sürüyordu. Bence aşk budur.

- Sizin adınız size aşık olan birinin ağzından daha değişik çıkar. O size adınızı söylediği zaman 'Benim ne güzel adım var' diye düşünürsünüz...

- Aşk birlikte yemeğe gittiğimiz zaman sevgilimizin kendi kızarmış patateslerini bizim tabağımıza koyması ve bizim tabağımızdan hiçbir şey almamasıdır.

- Aşk, biri sizi ne kadar kırmış olsa da sırf o üzülür diye ona kötü bir şey söylememektir.

- Aşk, yorgun olduğumuzda bizi gülümseten bir şeydir.

- Aşk, annemiz babamıza kahve yaptığı zaman ona götürüp vermeden önce kendisinin bir yudum içmesi ve tadının çok güzel olduğunu kontrol etmesidir.

- Aşk, sevgilimiz bir şey söylerken yılbaşı hediyelerini açmayı bile bırakıp onu dinlemektir.

- 'Senden nefret ediyorum' dediğimiz birine ilerde aşık oluruz.

- Aşk, sarılmaktır... Aşk öpüşmektir...

Aşk 'hayır' demektir.

- Aşk sevgilimizin her şeyini bildikten sonra bile onunla çok iyi arkadaş olabilmektir.

- Aşk, kocamız çok terliyken ve kötü kokuyorken bile ona 'Sen Bruce Willis'ten daha yakışıklısın' demektir.

- Aşk, köpeğinizi bütün gün evde yalnız bıraksanız bile eve döndüğünüzde size koşup bütün suratınızı yalamasıdır.

- Aşk, Sevgililer Günü kartlarının üzerinde yazan şeyleri sevgilimize söylemek ama başkalarına söylerken yakalanmamaktır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz daktilo alacak parası olmadığı için Hababam Sınıfı'nı elde yazmıştır.



NE KADAR OLDU?

Diyarbakır'daki bir işletme müşterinin eşinin yanında hesap ödeyememesinden çok etkilenince, fiyat listesini kaldırp, müşteriler hesapları gönüllerinden ne koparsa şeklinde ödemeye başlayalı BİRKAÇ GÜN OLDU

AlkışlıYorum

İlkokul 1'deyken köy okulunda bahçede bulduğu dut sopasını öğretmene götürüp "Öğretmenim bununla yaramazlık yapan çocukları döversiniz" deyip iki gün sonra o sopayla dayak yiyen çocuk bizzat ben olurum.

"Aslı Gibidir" deyip imzaladığım evrakları teslim ettim.

"Çok ilginç soyadınız varmış" deyip gülerek gitti. Cahil mi cühela mı bilemem ama çok ilginç bir gençlik var, çookk.