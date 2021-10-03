Kadınların pratik zekası

ERKEKLER, sürç-ü lisan ettiysem affola. İşimiz mizah, alınmaca gücenmece yok.

Bir çift hiç konuşmadan arabayla yolda gitmekteydi.

Daha önceki bir tartışma münakaşaya dönüşmüştü ve hiçbiri teslim olmak istemiyordu. Keçi, katır ve domuzlarla dolu bir çiftliğin yanından geçerken koca, alaycı bir biçimde sordu:

'Akrabaların mı?' Karısı 'Evet' diye cevap verdi ve ekledi, 'Senin taraftan akrabalarım...'

KELİMELER

Kocası karısına kadınların bir günde kaç kelime kullandığına dair bir makale okuyordu... 'Erkeklerin 15.000 kelimesine karşılık 30.000 kelime'...

Karısı yanıtladı: 'Sebebi erkeklere her şeyi tekrar etmek zorunda olmamızdır.' Kocası karısına döndü ve sordu: 'Efendim?'

YARADILIŞ

Bir gün bir adam karısına sordu: 'Aynı zamanda nasıl hem bu kadar salak, hem de bu kadar güzel olabildiğini anlamıyorum.' Karısı yanıtladı: 'Allah beni sen çekici bul diye çok güzel yarattı; Allah beni seni çekici bulayım diye çok salak yarattı!'

KONUŞMAMA CEZASI

Bir karı-koca evde problemler yaşamaktaydı ve birbirlerine konuşmama cezası uygulamaktaydı.

Aniden adam ertesi gün karısına kendisini sabah 05:00'da iş için bir uçuşu olduğundan uyandırması gerektiğini hatırladı.

Sessizliği ilk bozan ve kaybeden kendisi olmamak için, bir kağıdın üzerine 'Lütfen beni sabah 05:00'da uyandır' yazdı ve notu karısının bulabileceği bir yere bıraktı. Ertesi sabah, adam uyandı ancak saatin 09:00 olduğunu ve uçuşu kaçırdığını fark etti. Çok kızdı, tam karısının onu neden uyandırmadığını soracakken yatağın yanında bir parça kağıt buldu.

Kağıtta 'Saat 05:00 uyan' yazmaktaydı.

Erkekler bu tip yarışmalar için yeterli donanıma sahip değiller (İstisnalar hariç) Allah erkeği kadından önce yaratmış olabilir, ancak şaheserden önce her zaman bir kabataslak vardır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Barış Manço, duyma engelliler için işaret dilini öğrenmiş dünyadaki tek sanatçıdır. Bunun için Barış Manço'yu el hareketleriyle hatırlarız.

NE KADAR OLDU?

Ankara'da bastığı sahte parayla, sahte içki alarak zehirlenen bir kişi hayatını kaybedeli 2 GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM

İki tane diyetisyene gidicem, birinin verdiği ile doymuyorum.

ALKIŞLIYORUM

BABAM, babaannemin şiddetli kulak ağrısını Amerikalı doktorların geliştirdiği tedavi yöntemiyle iyileştirdi.

Yöntem çok basit:

Önce ilaç tedavisi (bonibon) ardından bir saatlik fizik tedavi (walkman ve içindeki ilahi kaseti).

Babaannem artık çok mutlu!

KIRMIZI ışıkta geçip bahane uyduran çok gördüm de "Araba durunca çocuk ağlıyor" diyenine ilk kez rastlıyorum.

Müsait bir yerde ben ineyim en iyisi.