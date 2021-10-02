Gelecekte pizza siparişi

OPERATÖR: Pizza xxx'i aradığınız için teşekkürler.

MÜŞTERİ: Merhaba, sipariş verebilir miyim?

OPERATÖR: Evet... siz...

Bay Mehmet Selami'siniz ve Kadıköy'deki evinizden arıyorsunuz. Ev numaranız 216-xxx 61 62, ofisiniz 216-xxx 70 80 ve mobil telefonunuz xxx 201 25 25...

MÜŞTERİ: Bütün numaralarımı nereden biliyorsunuz?

OPERATÖR: Sisteme bağlıyız efendim.

MÜŞTERİ: Bir bol sucuklu, pastırmalı, kıymalı pizza istiyorum...

OPERATÖR: Bu iyi bir fikir değil efendim!

MÜŞTERİ: Nasıl yani?

OPERATÖR: Tıbbi kayıtlarınıza göre tansiyonunuz ve kolesterolünüz oldukça yüksek efendim.

MÜŞTERİ: Nasıl?... Peki ne almalıyım?

OPERATÖR: Diyet maydanoz- brokoli pizzamızı deneyin.

Seveceksiniz.

MÜŞTERİ: Seveceğimden nasıl emin olabilirsiniz ki?

OPERATÖR: Geçen hafta bir kitapçıdan 'Maydanozun Faydaları' ve 'Brokoli Yemekleri' kitaplarını almıştınız efendim.

MÜŞTERİ: Tamam; teslim oluyorum... Ondan bana 3 aile boyu gönderin lütfen. Ne kadar tutuyor?

OPERATÖR: 6 kişilik aileniz için bu yeterli olacaktır efendim. Toplam 61 YTL.

MÜŞTERİ: Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?

OPERATÖR: Maalesef nakit ödemeniz gerekecek efendim.

Kredi kartınız limitini doldurmuş ve geçen yılın Kasım'ından beri bankanıza 3720.55 YTL borçlusunuz.

Buna aldığınız plazma tv taksitleri de dahil değil üstelik...

MÜŞTERİ: Sanırım adamınız buraya gelmeden önce yakındaki bir ATM'den nakit çekmem gerekecek.

OPERATÖR: Yapamazsınız efendim. Kayıtlarınıza göre bugünkü nakit çekme limitiniz olan 1500 TL'yi doldurmuş durumdasınız.

MÜŞTERİ: Önemli değil, siz pizzaları gönderin. Adamınız gelene kadar parayı ayarlarım.

Gelmesi ne kadar sürer?

OPERATÖR: Yaklaşık 45 dakika efendim; ama bu kadar beklemek istemiyorsanız 34 Z.. 666 plakalı motosikletinizle gelip daha kısa sürede buradan kendiniz de alabilirsiniz...

MÜŞTERİ: Ne!

OPERATÖR: Sistem kayıtlarına göre böyle plakalı bir scooter motosikletiniz var...

MÜŞTERİ: *'!^

*%^**%^I7*

OPERATÖR: Sözlerinize dikkat etseniz iyi olur efendim.

Unutmayın ki 1 Temmuz 2020'de bir polise hakaretten tutuklanmıştınız...

MÜŞTERİ: [Sessizlik..]

OPERATÖR: Başka bir isteğiniz var mı efendim?

MÜŞTERİ: Yok... Bu arada; reklâmınızdaki 3 şişe bedava kolayı da gönderiyor musunuz?

OPERATÖR: Normal olarak gönderirdik efendim, ama kayıtlarınıza göre siz bir diyabetliksiniz, size Zero Cola gönderiyorum..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çoğu Roma heykelinin başları sökülüp takılabiliyordu. Ne zaman heykeli yapılan biri gözden düşse kafası sökülüp yerine yeni birinin kafası takılıyordu.

NE KADAR OLDU?

İnternetten beğendiği aracı satın almak için otobüsle Manisa'ya giden yeni aracına takmak için yanına aldığı OGS cihazından 373 lira kesildiğini öğreneli 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

DERSANEYE gitmeden önce beş tane olan kuzenimin zayıfları, dersaneye gitmeye başladıktan sonra dokuza yükseldi. Kendini kurtarmaya çalışan hazır cevap kuzenimin yorumu ise şöyle oldu: "Babacığım dersane işe yaradı. Öyle yarım yamalak kalacağıma bütün derslerden kalıyorum.

Dersane sayesinde kalmanın hakkını veriyorum."