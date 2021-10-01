Toplu taşımada stres yaratan durumlar-2

Adeta açılmamak üzerine tasarlanmış gibi zorluk çıkaran camı, açmaya çalışmak.

Uzuuun bir mücadeleden sonra tam camı açarsın bu defa oradan başka biri seslenir:

- Yaa cımı kipitibilir misiniz, biriz sığık ıldı.

Allahım ne olur bir sakatlık çıkmadan, düşüp bir yerimi kırmadan, sağ salim ineyim. Ne olur!

Ani frenler, virajlar, bir anda çıkan tümsekler yolculuk boyu kabusun olur.

Millet olarak ortak problemimiz: Şöförün gördüğü o boşluğu bulmaya çalışmak...

Acaba otobüs veya dolmuşlarda bizim göremediğimiz özel bir bölme mi var?

Telefon ekranını, etraftaki meraklı gözlerden saklamaya çalışarak mesajlaşmak Bakın bu ciddi bir efor gerektirir. Yazacağın şeyi üç kere düşünmek, telefonu doğru açıda tutmak ve hızlıca mesajını gönderip telefonu kapatmak...

Ne bakıyorsun diye tartışamazsın da çünkü kanıtlayamazsın. Sadece o bir çift gözün ağırlığını hissedersin.

Uyuyakalıp, ineceğim durağı kaçırırım korkusu Aşırı uykun vardır, göz kapakların adeta yer çekimine yenik düşüyordur ama yapamazsın.

Sudan sebeplerle çıkan kavgalar.

'İnecek Var' düğmesinin çalışmaması Pardooooon orta kapıyı açar mısınıııız?

O kadar insanın içinde şöföre kendini duyuracak şekilde ' Müsait bir yerde inebilir miyim?' diye seslenmek.

Allahım inşallah sesim çatallaşmaz. Öhö öhö, ımm tamam hazırım.

-Kaptan, durdurun uçağı inecek var!

Derken stresini 3-4 durak önceden hissetmeye başladığın,en büyük problem ile yüz yüze gelirsin; Nasıl ineceksin?

Adeta Şirin'ine kavuşmak isteyen Ferhat gibi insanları aşa aşa kapıya ulaşırsın.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

New York şehrinin takma adı Gotham'dır ve Batman'in 1939 yılındaki ilk çıkışından bile önce bilinirdi.

Bu takma ad ise İngiltere'deki Nottinghamshire bölgesindeki Gotham köyünden gelmektedir.

Eski inanışa göre bu köyde aptallar yaşıyordu.

NE KADAR OLDU?

Kısa süreliğine kalbi duran bir mahkum, 'Anlık olarak ölerek müebbet hapis cezamı doldurdum' diyerek serbest kalmak isteyeli 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"Benim hemşehrilerim insana çok kıymet verir. Hatta damatlar el üstünde tutulur, onlara iyi bakılır" dediğimde, "Niye? Kızlarınızı geri verirler diye mi korkuyorsunuz?" diyen teyze, itiraf ediyorum ben bu açıdan hiç düşünmemiştim!

Haftada bir gittiğim ağdacımın yakarışıdır:

"Abla sen napıyorsun bunlara?

Gübre falan vermediğine emin misin?"