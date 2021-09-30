Toplu taşımada stres yaratan durumlar-1

TOPLU taşıma dediğiniz şey, ucu bucağı bilinmeyen görkemli bir serüven gibi. Öyle ki hepimiz bir araya gelsek ve her gün başımızdan geçenleri yazsak bir macera romanı çıkar ortaya.

İşte o serüvenin içerisinde bizi strese sokan 15 durum.

STRESİ daha durağa yürürken başlar: Acaba binebilecek miyim?

XVI. Metrobüs Savaşı başlasın!

SONRA birden aklına en önemli sorun gelir; acaba kartımda para var mı?

Yükleme yapmaksa ayrı derttir çünkü o makinalar bir türlü doğru düzgün çalışmaz. Üzerinde bozuk olmadığı için 'akbil'e tam para yatırmak zorunda kalmaksa tam bir dram.

TAMAM hadi iyi kötü bindim ama acaba oturabilecek miyim?

İşte tüm çevikliğini ve atletik becerilerini göstereceğin aşama.

ZATEN zar zor yer bulmuşsundur. Sonra otobüse yaşlı biri biner, biraz da uzağında durur.

Sonra aklında binbir soru belirir:

Seslensem duyar mı?

Başkası yer verir mi? Yer vermezsem cehenneme gider miyim? Herkes bana yer vermem için bakıyor mu?

BELKİ DE en streslisi; o kalabalıkta herhangi bir tacize veya hırsızlığa uğramamak adına yolculuk boyunca tetikte durmak.

- Şu çantamı önüme alayım, hıh telefonumda cebimde aman dikkat edeyim, ay beyefendi lütfen biraz uzaklaşır mısınız acaba? Nefesinizi ensemde hissediyorum!

Bir de bunun tam tersi; o sıkışıklıkta ayakta zar zor durmaya çalışırken, insanlar seni hırsız ya da sapık sanmasın diye uğraşmak var.

BAŞINDAN sonuna ayrı bir dert: Arka koltuklardan şöföre para uzatmak...

Ulan 20 lirayı da verdik inşallah para üstü sağ salim gelir. Bak inicem az sonra hala göndermedi, unuttu mu acaba? Iıı şöför bey bakar mısınız?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çin'de insanlar ya çok zenginlerdir ya da çok fakir. Fakirler bir sonraki hayatlarına hayvan olarak gelmekten korktuğu için itiraz etmezler.

NE KADAR OLDU?

Bursa'da bir vatandaş kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek ekiplerle birlikte sabaha kadar kendisini arayalı 2 GÜN OLDU

ALKIŞLIYORUM

ASKERLİK başlangıcında elimize verilen, imzalatılan ve askerlik boyunca sağ üst cebimizde taşıdığımız, askerlik bitiminde hatıra olarak sivile getirdiğim A4 kâğıt boyutundaki talimatnamenin 10 ve 11. maddesi:

10- Banyoda kaygan olduğunu bilerek zemine dikkatli basacağım, kayarsam da düşmeyeceğim, düşersem de bir yerimi kırmayacağım.

11- Kesinlikle yasak olduğunu bilerek intihar etmeyeceğim.

İntihar edeceksem komutanlarıma bildireceğim.