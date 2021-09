Yalnızlığın en çok koyduğu anlar-2

İŞ dönüşü kapıyı anahtarla açıp karanlık eve girdiğinizde "Ben geldim" diyecek kimse olmadığında...

Hatta daha beteri, kimse olmadığını bile bile "Ben geldim ulan evim, nasıl geçti günün beyav?" dediğinizde...

Evle, bilgisayarla, televizyonla, puzzle'la, müzikle, mutfak penceresiyle, otla. çöple. yüksek sesle konuştuğunuzda...

GECE çok geç olmuş sanıp yatarken saatin daha 12 bile olmadığı anlaşılan ve kendi kendine gülerek "Tavuk gibi erken mi yatacaksın?" denilen an.

ELEKTRİĞİN kesildiği gecelerde daha net hissedilir.

NE TV ne de bilgisayar olduğundan minderle ya da kolonya şişesi ile konuşulan anlardır.

BİR bayram sabahı, ailece yaşayan karşı komşunuzun sizin yalnızlığınıza çare olsun diye "İstersen gel beraber kahvaltı yapalım" çağrısını duyduğunuz an.

HASTAYKEN, nanelimon yapacak, ateşinize bakacak, üzerinizi örtecek ve şefkat gösterecek kimsenin olmadığı anlar...

HEVES edip aldığınız tüm yiyeceklerin en küçük boy olmalarına rağmen bitmeden bayatlayıp atıldığı anlardır. Yiyeceği çöpe dökerken başınızı kaldırıp gözlerinizi kısıp, şöyle dersiniz: İşte bu an o an, anladım.

EVİNİZDE müzik dinlerken sevdiğiniz bir şarkının çıktığı bir anda, gaza gelip bağırarak şarkıyı söylediğiniz ve iğrenç sesiniz yüzünden kimseden fırça yemeyeceğinizi anlayıp kedere boğulduğunuz andır.

GÜZEL bir yemek yaparsın, tek başına yerken halıya bir parça dökülür.

Eğilip sorarsın, "Nasıl güzel olmuş mu?" İşte yalnızlığını anladığın an o andır.

TELEVİZYONDAKİ spiker sunumunu bitirip "İyi akşamlar" dediğinde "Sana da" diye karşılık verme ihtiyacı duyduğun an.

YILBAŞI akşamı eve giderken sokaklardaki neşeli kalabalığı izlemek sonrasında boş evde yapacak bir şey bulamamak.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1910 yılında Cambridge Üniversitesi'nden bir grup öğrenci tenlerini kara renge boyayıp kılık değiştirerek kendilerini İngiliz Kraliyet Donanması'na Ethopya İmparatorluğu'nun (1137-1974) elçileriymis gibi tanıttılar. Kendi aralarında Latin-Yunanca karışımı anlaşılmayan bir dilde konuşarak donanmayı teftiş ettiler ve İngiliz askerlerini onurlandırdılar.

NE KADAR OLDU?

Bir yaralı akrabaları tarafından 5 dk mesafedeki İzmit Devlet Hastanesi yerine 'Tanıdık doktor var' denilerek Gölcük'e götürülürken yolda can vereli 14 YIL OLDU

AlkışlıYorum

KOCAMA, eski sevgililerinin resimlerini neden hala sakladığını sorduğumda;

"Hayatıma giren en güzel kadın olduğunu görmen için" demişti. Doğru mudur bilinmez ama, benim hayatıma giren en hazırcevap adam olduğu kesin...