Tavla replikleri-1

Tavlada yenen taraf, yenilenin kolunun koltuk altına tavlayı sıkıştırır. "Hadi bakalım öğren de gel" denir.

Kırık taşın vardır, rakibinin sadece 6 kapısı kapalı diğer kapıları açıktır. Sen 6-6 atmışsındır kırık taşını haliyle yerleştirememişsindir. Ağzından şu söz çıkar: Konya ovasında ağaca tosladık.

Tüm kapıları kapatmışsınızdır, rakibiniz kırık taşı olduğu için oyun oynayamamaktadır, fakat sizin de bir taşınız rakibinizin bölgesinde hapsolmuş bir türlü çıkamamaktadır.

Her zar atışınızda o güzelim kapılarınızı açmak zorunda kalmışsınızdır. Rakibiniz her kapı açışınızda size "Yırtıl acemi tırtıl" der.

Tavla bilmiyorsan, rakibin seni kızdırmak için "Bilmiyorsan kız tavlası oynayalım" der.

Zarları toplama safhasında, rakip ne atarsa atsın tüm zarları toplayabilmektedir.

Fakat sıra sizdedir ve siz 6-6 atsanız bile zarlarınızın tümü toplayamayacak durumdaysanız, rakibiniz size "Seni Amerikan düşeşi bile kurtaramaz" der.

Eğer zarlarınız pencü se gelmişse "Pencü se Severler güzeli gencise" denir.

Tüm kapılarınız kapalıdır, rakibinizin kırığı vardır, haliyle zar bile atamamaktadır oyunu oynayamamaktadır.

Rakibe "Git sen kumda oyna" denir. Veya "Dur len senin yerine ben atayım" veya "Okullar tatil" denir.

6-2 atmışsınızdır, rakibinize takılmak için "dü şeş" dersiniz.

Oyunu ilk kazanana, rakibi kazananın moralini bozmak için "İlk oyun aceminindir" der.

Pul'un nereye gideceğini hızlıca göremeyen, tek tek sıraları sayan kişiye "Daktilocu" ya da "abaküs getirelim mi daha hızlı sayarsın" denir.

Mars olmak üzere olan kimseye "Mars'a yolculuğa hazır ol" denir.

Eğer zar atıldıktan sonra, zar, pulun kenarına gelmiş ve tam olarak kaç geldiği anlaşılamamış ise "Kırık zar" denir.

İyi zar atan kişiye rakibi, sen zar tutuyorsun diye takıldığında zarı atan "Zar tutulmadan atılmaz ki" veya "Zar bilene gelirmiş" denir.

Pulu kaçarken "Abbas yolcu" denir.

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