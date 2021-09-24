Garip huylarımız-5

DİŞLERİNİ gazoz açacağı, fındık ve ceviz kıracağı olarak kullanır.

İŞİNDE iyi olan birisini överken hakaretle iltifat eden bir Türk'ten başkası olamaz.

(Şerefsizin oğlu ne iş yapmış be kardeşim, helal olsun)

ARACIN sinyal lambaları dururken kolunu çıkararak 'dönüyorum' hareketi yapar.

YEMEĞİN etini en sona bırakır.

DİNGİLDEYEN bir masanın ayağına kağıt sıkıştırır.

DİŞLERİNİN arasından "viij viij" diye ses çıkarır.

TV'DE film seyrederken filmin oyuncularıyla muhatap olan (dur oraya gitme öldürecekler seni) Türk sinema severlerdir.

ARABASINA öküz, köpek, horoz sesli korna taktırma fikrinin patenti bir Türk'e aittir.

GAZETE kağıdını en iyi şekilde kullanır. (Cam silme bezi, külah, mendil, sofra bezi)

PLASTİK (bilgi yelpazesi. net) yoğurt kabını saksı yapar.

ARABASININ arkasına yazı yazar.

(Rahmetli de sollardı, tek rakibim THY...)

UÇAKTA bulunan tanıdıklarına uçak havalandıktan sonra görmeyeceğini bildigi halde el sallar.

ÇİĞNEDİĞİ sakızı daha sonra çiğnemek üzere kafasındaki tülbende yapıştıran bir Türk kadınından başkası değildir.

TEK abdestle beş vakit namaz kılmak için iki büklüm kıvranır.

DESENLERİNİ çok beğenerek aldığı yeni bir mobilyanın üstünü başka bir örtü örterek kullanır.

GEÇİRDİĞİ bir trafik kazasından sonra kanlar içinde çıkıp, çarpılmış arabasına üzülür.

TÜP kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu diye kibrit yakıp kontrol eder.

OTOMOBİLİN gaz pedalına tuğla koyup, yorulmadan kullanma fikri bir Türk'ündür.

YENİ aldığı bir elektronik aletin etiketini çıkarmadan kullanır (cep tel şeffaf bantla, otoyu kalite kontrol etiketiyle vs.)

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Cleveland'da avcılık lisansı olmayanların fare yakalamaları yasak.

NE KADAR OLDU?

Rizeli Yılmaz Başak, tutması için kardeşi Turan'a çatıdan buzdolabı atınca kardeşini hastanelik 16 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

İSVİÇRELİ bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla araştırmayı İsviçreli bilim insanları yapıyormuş.

ALKIŞLIYORUM

SEVGİLİ enişte; teyzemi terk ettiğinden beri kendisi bize, hatta benim odama yerleşti. Elektrik süpürgesi yutmuş gibi horladığı için dayanamayarak salonda uyumaya başladım. Bu nedenle kronik baş ve bel ağrısı çekmeye ayrıca az konuşup çok bağırmaya başladım. Göz altı torbalarımdan bahsetmeyi hiç istemiyorum. Biliyorum 25 senede anca kurtuldun ama ben artık dayanamıyorum. Yalvarırım geri dön enişte!