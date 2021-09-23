Garip huylarımız-4

TRAFİKTE ambulansın peşine takılarak sıkışıklıktan kurtulup, uyanıklık yaptığını zanneder.

KAĞIT paraların üzerine not alır ve parayı harcadığı için notu kaybeder veya elden ele dolaşacagını bildiğinden komik yazılar yazar.

(Paranın ön yüzüne 'Tehlike anında arkayı çeviriniz' yazıp anında çevirince de 'Şimdi değil salak tehlike anında' yazanlardan bahsediyoruz.)

ÇOCUĞU yanlışlıkla elini kestiği veya düştüğü için ağladığında elini kesti veya düştü diye çocuğunu döver.

TAKSİ tuttuğunda taksicinin yanına oturur. Eğer üç-dört kişi taksi tutuyorsa, taksi parasını veren kişi ön koltuğa oturur.

KÜRDANLA dişini karıştırarak önce çıkarıp bakar, sonra tekrar ağzına koyar.

ÜTÜ fişi, teyp fişi veya televizyon fişi kablosunun bakır teli dışarı çıkmış ise çocukları elektrik çarpmasın diye bakır teli selobantla yapıştırır.

AİLECE televizyon izlenen bir evde kumanda babanın elindeyse, o ne izlerse diğerleri de onu izlemek zorunda kalır.

ÇANTASININ içinde yeni tanıştığı birisine bile çekinmeden göstermek üzere en güzel fotoğraflarını ve aile albümünü taşıyan birisini görürseniz hemen boynuna sarılmayın, yoksa çantayı kafanıza yiyebilirsiniz. Çünkü o kişi bir Türk kızıdır.

BİR Türk esnafı, müşterisinden aldığı parayı önce iki ucundan tutup iki defa gerginleştirir daha sonra da güneşe veya ışığa doğru tutup bakarak sahte olup olmadığını anlar.

EVİN bir odasının ampulü patladığı zaman yenisini almayıp da fazla kullanmadıgı bir odanın ampulünü onun yerine takar.

EVİNDE bulunan saksıların dibini kültablası olarak kullanır. DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Super Mario Bros" ve "Donkey Kong" gibi efsane oyunların yaratıcısı olan Shigeru Miyamoto'nun işe bisikletle gidip gelmesine müsaade edilmemektedir. Çünkü Miyamoto'nun güvenliği Nintendo için çok önemlidir ve şirket, oyun yapımcısının işe bisikletle gidip gelmesine bu sebeple izin vermemektedir

NE KADAR OLDU?

Denizli'nin Pamakkale ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişi, polis çevirmesini görünce arabasını ve eşini bırakıp kaçalı 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

LİSEYİ ilk bitirdiğim dönemlerde; evlenmeyi hayal ettiğim kişinin evi, arabası, yazlığı, iyi bir işi olsun, aynı zamanda da yakışıklı olsun isterdim. 20'li yaşlardan sonra "Yakışıklı olsun, arabası ve işi olsun." demeye başladım. 30'lu yaşlara girdim, "Arabası ve işi olsun yeter." diyorum. 40'lı yaşlardan korkuyorum, bir emekli maaşına fit olacağım anlaşılan.