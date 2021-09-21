Garip huylarımız -2

ÜNLÜ birini gördüğümüzde onunla fotoğraf çektirip çok samimiyiz havası vermeye çalışma...

YAŞAMADIĞIMIZ bir şeyi yaşamış gibi anlatıp, ona kendimizi inandırma...

OTOBÜS durağa yanaştığında ille de ön kapıdan inmeye çalışma...

OTOBÜS koltuklarını yırtma ve üzerlerine acayip acayip yazılar yazma...

MİNİBÜS şoförüyseniz beğenmeseniz bile mutlaka Kral FM dinleme...

TRAFİKTE kırmızı ışıkta dururken, yeşil ışık yanar yanmaz kornaya basma veya selektör yapma.

TRAFİKTE kırmızı ışıkta dururken burun karıştırma.

KİMSENİN herhangi bir konu hakkında bilgisi olmadığını anladığımız anda o konu hakkında atıp tutma.

ELEKTRİK, su, doğalgaz, vergi, trafik cezası vb... faturaları son gününde ödeme...

KAR yağdığında eve bolca ekmek alma...

GRUP halinde bir meydana konan güvercinlerin üzerine koşup onları kaçırmaya çalışma.

EVLİ olanların bekarlara 'Sakın ha evlenme' demesi...

AYNI filme giden insanların filmden çıktıktan sonra filmi birbirlerine anlatmaları...

ELİNE silah geçen birinin hemen o silahla şaka yapma ihtiyacı duyması...

ARABAYLA yolda giderken tanıdık birini görünce arabayı şakadan onun üzerine doğru sürme...

TAKIM elbise giyince elini cebe sokma.

TUTTUĞU takım galip gelince havaya silah sıkma.

MESLEK arkadaşlarına mesleki şakalar yapma...

DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kadınlar erkeklerden daha fazla göz kırpar. Yani o mimik size değildi.

TESPİTLİ YORUM

Tırnaklarına oje süren kızın gösterdiği konsantrasyon beyin ameliyatı yapan cerrahta bile yoktur.

NE KADAR OLDU?

Adana'da ishal olan bir hırsız, çalmak için girdiği evin tuvaletinde çıkardığı sesler yüzünden yakalanalı 55 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@deniz_phd OĞLUM sabah rüyasını anlatırken bir yerde takıldı.

Bana şaşkın bir ifade ile dönerek dedi ki: "Anne yüramda sen de vardın. Sen anlat"...

ANNEM ben bilgisayarda ders çalışırken sayfanın üst köşelerinde yemek tarifleri reklamını görmüş.

Bilgisayarın fişini çekti, içeri koştu, terlik alıp bana vurmaya başladı.

"Niye vuruyorsun anne?" dedim.

Oda dedi ki "Hani ders çalışıyordun, yemek yapmak sanamı kaldı..." Allah'ım ya bizim evde de yok yok, reklam manşetlerine bile kafayı takıyorlar.

Allah'ım sen bana yardım et...