Öğretmenler aslında ne der?-2

ZAMANINDA biz de öğrenci olduk.

Hayatların aslında birbirinin tekrarı olduğu, bir fark olacaksa onu bizzat kendinizin yaratabileceği fikrini verir. Özgün bireyler yetiştirmenin anahtarıdır.

ARKADAŞLARININ yanında rencide etmek istemiyorum seni!

Kişilik haklarına saygı, birey olma özgürlüğü, kişinin toplumdaki yeri ve önemi konularında eşsiz dersler barındırır.

EN son ne dedim ben?… Dinlemiyorsunuz ki!

Dinlemenin önemini vurgular. Goethe'nin dediği gibi, "Konuşmak bir ihtiyaçsa, dinlemek bir sanattır" der bize.

ÇOCUĞUM, yavrum, evladım, hayvan herifff!!

"Edep, edepsizlerin edepsizliğine sabretmektir", biz Mevlana'nın bu mükemmel sözünün özünü anlatır bu kısacık serzeniş.

KOPYA çekerek aslında beni değil kendinizi kandırıyorsunuz.

Ne yaparsan kendine mesajının en net verildiği ifadedir.

'Kendini kandırmak çok kolaydır, ancak yalan üzerine bir hayat inşa etmek gelecekte o hayatın çökmesi demektir' der.

KAĞIDINA bakabilirsin tabii ki, ama yüksek not verdiysem geri alırım.

Hayatta risk alabildiğin kadar varsın, risk almadan yükselmenin, bir yerlere gelmenin mümkün olmadığını anlatır bize.

Belki de en kıymetli derstir klişe dediğimiz sözlerin bize verdiği.

İSTEDİĞİNİZ sorudan başlayabilirsiniz.

'Hayatınız sadece kendi tercihlerinizden ibaret bir yoldur' der. Karar verirken 10 düşünün, bir harekete geçin mesajını gayet kolay ve etkili bir yoldan verir.

ŞU andan itibaren herkes birbirine küs.

Bazen ilerleyebilmek, başarılar kazanmak, iyi şeyler ortaya koymak için yalnız kalmaya ihtiyacımız vardır, bunu anlatan bir sözdür bu. Bazen başkalarına sırtınızı dönmeniz gerektiğinde, çekinmeden dönün. Bu arkanızda kalan yolu görmenizi sağlar.

SİZ evinizde de mi böylesiniz? / Evinizde de mi çöpleri yere atıyorsunuz?

Sosyalleşme, toplum içinde yaşama, görgü kuralları güzellemesidir. Birlikte yaşamanın erdemlerini en temel kurum aile üzerinden etkili bir şekilde anlatır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

"Çile bülbülüm çile" şarkısındaki 'çile' kelimesi dert, sıkıntı anlamında değil, yalnızca bülbülün ötmesi 'çilemek' anlamındadır.

TESPİTLİ YORUM

Poz verirken ellerini neresine sokacağına karar veremeyen canlıya erkek denir.

NE KADAR OLDU?

İspanya'da eskiden rahip olan bir belediye başkanı "Bana oy vermeyenin günahlarını açıklarım" diyeli 19 YIL OLDU