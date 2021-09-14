Beceriksiz suçlular

29 yaşındaki Rory Johnson, Mayıs ayında soygunculuktan tutuklandı.

Johnson arabasını, soymayı planladığı dükkanın arkasına park etmişti. Arabasından çıktı, dükkana girdi ve soygunu yaparak arabasına bindi. Fakat Johnson'ı bir sürpriz bekliyordu:Arabayı park ettiği yerde yol çalışması vardı! Dükkan çalışanları polisi arayıp olay yerine çağırdığında, Johnson ancak birkaç santim ilerleyebilmişti. Sonuç mu?

Elbette yakalandı.



37 yaşındaki Darnell Madison, yedi adamı uzun süre takip etti. Adamlar gasp için çok uygundu. Yaşları orta yaşın üzerindeydi, kendisine karşılık veremezlerdi ve yüklü miktarda da paraları vardı.

Adamları bir motel odasına kadar takip eden Madison, vaktin geldiğini düşünerek odanın kapısını çaldı ve kapının açılmasıyla birlikte elinde silahıyla içeri girdi.

Sonuç: Adam öldürüldü.

Motel odasında kıstırdığı 7 adam, bir operasyon üzerinde çalışan polislerdi.



San Francisco polisi Haziran ayında bir genci, ailesini dolandırmaya çalışmak ve polis güçlerinin zaman kaybına sebep olmak suçlarıyla tutukladı. Genç, annesinden ve sevgilisinden toplam 23 bin dolar istemişti, fakat bunu alışılmadık bir yolla yapmıştı.

Tutuklanmasından birkaç gün önce annesine telefon açan genç "Anne beni tutukladılar. Eziyet ediyorlar.

23 bin dolar bul şuraya getir" tarzı bir şeyler söyler. Bunun üzerine paniğe kapılan aile, çocuklarını bulması için polise başvururlar. Telefon hattını takip eden polis, çocuğun bir motel odasında olduğunu anlayarak motele baskın yapar. Odaya giren polisler şaşırırlar, çünkü odada yalnız annesini arayan çocuk vardır, futbol maçı seyretmekte ve kızarmış tavuk yemektedir.

Polisler, çocuğa soyguncuların nerede olduğunu sorarlar. O da "Az önce çıktılar" der. Yuh yani dedirtecek cümleyi, hemen bundan sonra kurar genç:

"Saatlerdir niye gelmediniz! Beni öldürebilirlerdi."

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bol bol su tüketmenin de yan etkisi MUTLULUKTUR. Yanlış duymadınız, bol su tüketen insanlar daha mutlu olurlar ve bu suyun yan etkisidir.

TESPİTLİ YORUM

@onderseren Tanışma, hoşlanma, açılma, flört, sevgililik, ciddi düşünme, aileyle tanışma, evlilik teklifi, söz, nişan, nikah. Bu levelleri geçip evlenebilen kişilere çeyrek altın değil olimpiyat madalyası takmam lazım aslında.

Büyük başarı..

NE KADAR OLDU?

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde hırsızlığa teşebbüs suçundan yargılanan tutuklu sanık, duruşma sırasında hakime musluk fırlatalı 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

KREDİ taksidini ödemeyen yaşlı amcanın evini arıyorum.

Telefonu karısı açıyor. Sessizce dinliyor, sonra gayet sakin bir şekilde cevap veriyor: "Merak etme evladım.

Ben gelince onun ağzına...".