Yankesicinin 9 tuzağı

POLİS, yankesicilerin yaygın olarak kullandığı 9 tuzağı açıklamış. Enteresan oyunları varmış gerçekten.

Vay babamcılık, söğüşçülük, kapıkolculuk nedir bilmiyorsanız, buyrun:

Kaldırımcılık: Bu tür yankesiciler yürüyüş hızlarını hiç bozmadan dükkan önlerine çıkartılmış malları alıp giderler.

Kapıkolculuk: Dolmuşlarda arka koltuğun ortasına oturan yankesici, kapıyı çekmek, camı indirip kapatmak amacıyla uzanırken, yanındaki yolcunun cüzdanını çarpar.

Muslukçuluk: Camilerde abdest alanların yanına oturan muslukçu, ceketini bir başkasının ceketinin üzerine asar. Bu sırada, alttaki cekette bulunan cüzdanı kendi ceketine aktarır.

Pislikçilik: Yankesici yolda yürürken birinin üzerine doğru tükürür. Sonra, bilmeden yapmış gibi o kişinin yanına gidip özür diler. Mendilini çıkartıp tükürüğü silmeye çalışır. bu sırada da cüzdanı ustaca çeker.

Hapçılık: Özellikle otobüs seyahatlerinde, baş ağrısı veya mide bulantısına iyi geldiğini söyleyerek dostluk kurdukları kişilere uyku hapı içeren yankesiciler, hap tesirini gösterdikten sonra cüzdanı alıp otobüsten inerler.

Zarfçılık: İki yankesiciden biri yolda yürürken içinde para olan zarfı düşürür. Arkadan gelen yankesici eğilip zarfı alır. Birinin zarf dolusu para bulduğunu gören meraklılar, çevrede toplanmaya başlar.

Zarfı bulan yankesici öndekine seslenir. O da 'Benim param' diyerek, zarfın içindekileri sayar ve eksik olduğunu söyler.

Çıkan kargaşa sırasında, çevrede toplanan meraklıların cüzdanlarını çarparlar.

Vay babamcılık: Bir aktör gibi davranan yankesiciler, üzerinde çok para olduğunu tahmin ettikleri kir kişiyi, "Vay babam. Canım kardeşim.

Aziz hemşehrim" gibi sözler söyleyerek sarılır. Sarılma sırasında, usta parmaklarıyla cüzdanı çekip kendi ceplerine havale ederler. Yankesicinin sarıldığı kişi, kendisine sarılanı tanımadığı için düşünceli ve şaşkındır. Cüzdanı alan yankesici birden toparlanır ve "Kusura bakmayın benzetmişim" deyip hızla uzaklaşır.

Söğüşçülük: Trende, otobüste, vapurda uyuyan kişilerin ceplerinden cüzdanlarını çalma işine denir.

Tavcılık: Karşısındaki kişinin ikna edilerek parasının alınması yöntemidir. Bu tür yankesiciler, karşısındaki kişiye kadın bulacaklarını söyleyip, parasını aldıktan sonra kayıplara karışanlardır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Foyası meydana çıkmak... Gerçeğin ortaya çıkması anlamında kullanılan deyimdeki foya kuyumculukta işlenmiş elmas parıltısını arttırmak için taşın altına konulan ince gümüş tabakadır.

TESPİTLİ YORUM

@nageIsman Oğlum ne güzel okul kıyafetleri var çocukların kapşonlu sweat falan giyiyorlar. Bize kravat süveter giydiriyorlardı. 8 yaşında memur emeklisi gibi dolanıyorduk.

NE KADAR OLDU?

Kendine özgü saat ve takvim sistemi kullanan Etiyopya, 2014 yılına gireli 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

EVDEN çıkarken babama; "Babişko bana bir 200'lük çaksana pembe olanından" diye bağırıyorum.

Önünde saygıyla eğileceğim cevap gecikmiyor: "Bir 5'lik çaksam mor olanından? Daha çok yakışır." Koca çınardan daha mı iyi bileceğim, tabii susuyorum.