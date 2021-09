Kahveniz sizi ele veriyor

HAYATTAKİ tüm seçimlerimiz hepimizin karakteri hakkında bir şeyler söyler. 'Peki buna kahve seçimleri de dahil mi?' diye soruyorsanız, cevabı 'Evet'. Amerikan Mashable sitesi, kahve tercihlerine göre insanların karakterleri üzerine bir yazı yazmış. Yazı Amerikan menşeili olduğu için Türk kahvesi yer almıyor, ancak artık hepimizin aşina olduğu kahve türlerinden birçok ipucu yakalamak mümkün.

ESPRESSO: Daha çok espresso içmeyi tercih ediyorsanız, sizin arkadaş canlısı ve uyumlu olduğunuz söylenebilir. Sizin için önemli olan kahvenin tadı; nadir bulunan, incanın canını çektiren bir özellik...

DOUBLE ESPRESSO: Siz pratik ve çok çalışan birisiniz. Tek bir shot kahvenin sizin için yeterli olmayacağını çok iyi biliyorsunuz.

TRİPLE ESPRESSO: Heyecanlı ama obsesif birisiniz. İçtiğiniz kahveler yüzünden 90'lardan beri uyanıksınız.

EXPRESSO: Zeki ama sinir bozucu birisiniz. Bilerek veya bilmeyerek espressonun adını yanlış söylüyorsunuz. Her iki koşulda da insanlar size biraz gıcık oluyor.

MOCHA: Eğlenceyi seven ve yaratıcı birisiniz. Kahvenin tadını pek sevmiyorsunuz ancak sizi ayağa kaldıracak tek şey de kahvenin kendisi.

LATTE: Düşünceli ama kararsız bir karakteriniz var. Bilmediğiniz denizlerde yüzmek yerine güvenli limanları tercih ediyorsunuz.

CAPPUCCİNO: Sıcakkanlı ama biraz da düşüncesiz bir yapınız var. Çevrenizdekiler günlük hayatta yapmanız gerekenleri her seferinde size hatırlatmak zorunda kalıyor.

MACCHİATO: Geleneksel ve ketum bir karakteriniz var.

SOĞUK KAHVE: Kendinden emin ve dışa dönük birisiniz. Kimsenin size hayatınızı nasıl devam ettirmeniz gerektiğini söylemesine izin vermiyorsunuz.

AMERİCANO: Sakin ve bilinçli bir yapınız var. Hayattaki basit şeyleri seviyorsunuz. Parkta piknik yapmak, kuşları izlemek sizi mutlu etmeye yetiyor.

FRAPPUCCİNO: Mutlu ve enerjik bir doğanız var. Kahveyi sevdiğinizi söylüyorsunuz ama sizin aslında sevdiğiniz şey dondurma...

KARTON BARDAKTA KAHVE Ciddi ve işine odaklanmış birisiniz. Bu hayatta sizi tek zorlayan şey, kahve bardağınızın çok sıcak olması...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Batı Afrika'daki Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır; futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar.

TESPİTLİ YORUM

Batı Afrika'daki Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır; futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar.

TESPİTLİ YORUM

Çorbayı karıştırırken küçük bir girdap oluşturup hemen ters yöne karıştırıp eğlenen bir insandan zarar gelmez.

NE KADAR OLDU?

Ece Erken'in Show TV'deki programına katılan şarkıcı Kader'i, 'Kahpe kader' şarkısıyla anons etmesinin üzerinden 23 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@nazzzKz OĞLUM 6 yaşında diyor ki "Niye bana sormadan beni okula yazdırdınız?" Özür dileriz paşam ya düşünemedik.

@nageIsman NE güzel okul kıyafetleri var, çocukların kapşonlu sweat falan giyiyorlar. Bize kravat süveter giydiriyorlardı. 8 yaşında memur emeklisi gibi dolanıyorduk.