Akademisyenler aslında ne derler?

"… uzun zamandır bilinmektedir." Orijinal referanslara bakmadım.

"… yönünde açık bir eğilim görülmektedir." Veriler pratik açıdan anlamsız.

"Sorulara kesin cevaplar sağlamak mümkün olmasa da…" Deney başarısız oldu ama hala yayınlanacağı ile ilgili umudum var.

"Detaylı inceleme için örneklerden üçü seçildi." Diğer sonuçlara anlam veremedik.

"Tipik sonuçlar grafikte görülmektedir." En güzel grafik buydu.

"Bu sonuçlar sonraki bir raporda yer alacaktır." Eğer araştırma yayınlanırsa, bir de destek alabilirsem, bu konuya geri döneceğim.

"Elde edilen verilerin detaylı değerlendirilmesi sonucunda…" Elimdeki şişeyi devirince, verilerin üç sayfası okunmaz hale geldi.

"Meslektaşlarımın ek çalışmaları sonrasında…" Onlar da bir şey anlamadılar.

"Joe Blotz'a deneydeki yardımları ve Cindy Adams'a verimli tartışmalar sebebiyle teşekkürlerimi sunarım." Joe işi yaptı ve Cindy yapılanların ne anlama geldiğini bana anlattı.

"Keşif niteliğinde araştırma yapmak için oldukça belirgin bir alan…" Kurul tarafından seçilen tamamen yararsız bir konu.

"Benim tecrübeme göre…" Bir defa…

"Birden çok olguda…" İki defa…

"Olgu serisinde…" Üç defa…

"… olduğuna inanılmaktadır." Böyle düşünüyorum.

"… genel olarak böyle olduğuna inanılmaktadır." Birkaç kişi daha benimle aynı fikirde…

"Belli sınırlar içerisinde doğru..." Yanlış.

"İstatistiksel analize göre…" Böyle bir söylenti var.

"Bu olgunun bütünüyle anlaşılabilmesi için, üzerinde daha çok çalışma yapılması gerektiği açıktır." Anlamadım.

"Bu bulguların öneminin istatistik tabanlı projeksiyonunda…" Tamamen tahmin.

"Bu çalışmanın bu alanda daha ileri araştırmaların yapılmasını stimüle edeceğini umuyorum." Bu konuyu bıraktım. http://opereysin.com/

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazla.

TESPİTLİ YORUM

Ben de kilo vermesini bilirim ama kaybetmeyi sevmiyorum, benim olan bende kalır.

NE KADAR OLDU?

Adana'da motosiklet ile giderken kapkaç yöntemi ile kadının elindeki cep telefonunu çalan kapkaççılar telefonu beğenmeyip geri getireli 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ZORLA yemek yedirmeye çalıştığım, "Hadi, bak sen yemiyorsun diye ağlıyor" diye ikna etmeye çalıştığım oğlumun; kaşıktaki yemekle konuşarak ve "Ağlama, annem seni yer bak sonra!" diyerek beni gülme krizine sokmasına bir alkış...