En çok söylenen 6 yalan

ASLINDA yalan demek belki de biraz ağır kaçtı ama; bu yazımızda yer alan cümleler nerede ve ne zaman kurulursa kurulsun, neredeyse her zaman yanlış çıkıyorlar. Kendini de, başkalarını da kandırmaktan vazgeçmek istersen (istemelisin); bu altı cümleyi bir kenara not et (etmeyeceksin) ve lütfen bir daha söyleme (sence?).

BU SEYREDECEĞiM SON BÖLÜM OLACAK:

Arkadaş ortamında biri, bir dizi ismi söyler. Daha önce hiç duymamışsındır. Yemez içmez, eve gider, seyretmeye başlarsın.

Haftada bir seyredilmek üzere hazırlanan bölümlerden 50'sini birden önünüzde bulunca, kontrolü tamamen kaybedersin. "Şu bölüm de bitsin bırakacağım", "Şu sahne nasıl bitiyor, bakıp kapatacağım" derken oturduğu yere kök salanlar var. Aman dikkat.

YAZMAMA GEREK YOK. HATIRLARIM: Öyle diyorsun ama o iş öyle olmuyor işte. Hatırlamayacaksın. Ne kadar dikkatini vermiş olursan ol, işin sonunda aklından uçup gidecek. Bu gereksiz ve yersiz hafıza düellonla başbaşa kalacaksın. Gerçi not alsan da not aldığın yeri bulamayacağını hepimiz biliyoruz. Ama en azından denemiş olursun.

FİNALLERİ KAFAMA ÇOK TAKIYORUM YA. NASIL OLSA HALLEDERİM: Çalışmadıysan, halledemezsin. Vize, final, quiz, sözlü, yazılı, pratik… Adının ne olduğu fark etmez; sınav varsa, kafana takacaksın! Endişelenmekte çok haklısın.

BUGÜN KESİN ERKEN YATACAĞIM: Gece geç yatarsın, sabah spatulayla kazıyarak çıkartılırsın yatağından. Göz kapakların açılmamak için direnirken; ağzından bu cümle çıkar. Akşam gelince yatmayacaksındır. Gece erkenden yatacaksındır. Akşam eve gelir, vurur kafayı yatarsın.

İyice bir uyursun. Sonra yapman gereken işlere girişirsin: Dizinin yeni bölümü, oyunda atlaman gereken level gibi önemli işlerden bahsediyoruz tabii ki. Bir bakmışsın, yine gecenin üçü olmuş. Déjà vu mu? Değil değil, bildiğin aymazlık.

BEŞ DAKİKA DAHA: Beş dakika daha uyuyayım ya. Beş dakika. Ya da 10 dakika olsun. Hemen hazır - [Bu noktada uyudun.]

REKLAM ARASINDA KALKARIM: Dünyanın en eften püften bahanesi için kutlarız seni. Birbirimizi kandırmayalım, kalkmayacaksın. Bir reklam arası, iki reklam arası derken saatler geçecek; o iş ertesi güne kalacak. Tabii ertesi gün de reklam araları var ve sen reklam aralarında işe başla[yama]ma uzmanısın.

Kaynak: College Humor

LÜZUMSUZ BİLGİLER

FLORİDA'DA bir soyguncu parmak izlerinden yakalanınca şaşırdı. Çünkü her soygunda eldiven giymeye özen göstermişti, fakat yarım parmaklı golf eldiveni kullanıyordu.

TESPİTLİ YORUM

@uberkuloz

Berberle samimiyetin arttıkça saç kesiminin kötüleşmesi...

NE KADAR OLDU?

Kaya Çilingiroğlu yeni aldığı Ferrari'yi soran gazetecilere 'Siz Feraye'yi nerden biliyorsunuz?' diyerek kendini ele vereli 16 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

HERKES kursta, araba sürmeye, ehliyete adapte olmuş. İki genç kızın konuşmasını harfiyen aktarıyorum. "Sen mümkün değil bu araba sürme işini yapamazsın." "Niyeymiş o?" "Senin reflekslerin iyi değil." "Ne yapalım yani; ben de onları kullanmam o zaman!" O reflekssiz arkadaşımız şu an trafikte, haberiniz olsun diye şeettim...