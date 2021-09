Atm’den para çekme

ERKEK:

ARABAYI ATM'nin önüne çek.

KARTI ATM'ye tak.

ŞİFREYİ gir.

PARAYI, kartı ve makbuzu al.

ARABAYI çalıştır, git.

KADIN :

ARABAYI ATM önüne çek.

AYNAYA bakarak makyajını kontrol et.

ARABAYI durdur.

ANAHTARLARI çantana koy.

ATM'DEN çok uzağa durduğun için arabadan in, yürü.

KARTI çantanın içinde telaşla ara.

KARTI ATM'ye tak.

ŞİFREYİ gir.

EN az 2 dakika ekrandaki talimatları oku.

"CANCEL" tuşuna bas. Üzerine şifreyi yazdığın kağıdı çantanda ara.

DOĞRU şifreyi bir daha gir.

BAKİYENE bak.

Talimatları oku.

PARA çekme işlemini yap. Anahtarları ara.

ARABAYA bin.

Makyajını kontrol et.

ARABAYI çalıştır.

ARABAYLA hareket etmeye başla.

DUR. Arabayı geri geri sür ve araçtan in.

KARTI ve makbuzu al.

ARABAYA tekrar bin.

KARTI cüzdanına koy.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dr. Satoshi Kanazawa tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, aldatan insanların IQ'ları, aldatmayanlara oranla daha düşük seviyede..

TESPİTLİ YORUM

@buseferanonim

Pratisyenken bir çocuk hasta bakıyorum.

20 kilo var mı dedim, sonra tarttık.

20 kilo çıktı.

Baba diyor ki "Hayvancılık var mı hocam?"

NE KADAR OLDU?

Rusya'da bir adam, kötü haberler yüzünden psikolojisi bozuldu diye televizyon kanalına dava açalı 1 HAFTA OLDU

ALKIŞLIYORUM

ESKİ sevgilime doğum günü sürprizi yapmak için Başka Dilde Aşk filmindeki bir sahneden esinlenerek Taksim'e elimde makineyle gidip tanımadığım onca insanı çevirdim, onlara sevgilimin ismini söyleyip "Doğum günün kutlu olsun" dedirttim, görüntüleri birleştirip video yaptım, doğum gününde evine yolladım. Heyecanla açtım beklediğim telefonu. Ama aldığım cevap beklediğime değdi:

"Baştan söyleyeyim, bu videoyu hazırlamak için kafana göre Taksim'e gidip, elin adamlarıyla konuşup üstüne de benden emeğin için teşekkür bekleme!" İşte bu yüzden 'eski'sin sevgili odunum!