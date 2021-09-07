Kadınların bakışları

SADECE bakmak için atılan bakışlar değildir. Birçok şeyi anlatır o bakışlar.

Sevdiklerini, hoşlandıklarını, nefret ettiklerini, kıskandıklarını, çekemediklerini, küstüklerini, barıştıklarını, kovmak istediklerini, yanından bir saniye bile ayrılmak istemediklerini anlatırlar.

Kısaca kadınların gözleri sadece görmez, aynı zamanda da konuşur.

Başkalarının yanında dile getirilemeyen her şey gözlerle anlatılır.

Çocukluğumuzda annemizin bize anlattıklarını; büyüyünce sevgilimiz, eşimiz gözlerle bize anlatır. Bazıları öyledir ki "Bak bana" dedirtir.

Dedim ya, bir erkek olarak ilk bu bakışlara annelerimizden aşinayız.

Misafirliğe gittiğinizde size uslu durmanız gerektiğini anlatan bakışlar. Misal sevgilinizin yanında bir şey anlatıyorsunuz. Anlatmamanız gerektiğini size gözler ve kaşların uyumuyla anlatmaya çalışır. Ve sizin de konuyu öyle bir kıvırmanız gerekir ki Mezdeke Dans Grubu bile size özenir.

Bir ortamda eski bir kız arkadaşınızı görürsünüz, yanınıza gelip ondan bundan konuşmaya başlarsınız. O anda yanınızda olmayan sevgiliniz karşıdan gelirken gözleri ile size "Kim bu kız? Hayırdır, iki dakika bırakmaya gelmiyorsun" cümlesini bir bakışla anlatabilir.

Ya da dolaşırken vitrinde görmüş olduğu şeye hayranlıkla bakarken erkeklerin centilmenlik anlamında "Beğendiysen gel alalım aşkım" jestine "Yok canım ne gereği var, hem çok pahalı" ile lafı tamamlar. Fakat öyle bir bakış atar ki yavru kedi bakışı diyebilirim, bunun anlamı da "İstemem yan cebime koy"dur.

Herhangi bir şeyi yaparken hoşuna gitmeyen bir hareketse kadının bakışı yeterli olabiliyor.

"Sakın aklından bile geçirme" bakışı diyoruz.

Kadınların bakışları insanı yer bitirir, tehlikelidir. Kadın, değişken varlıktır, anlık değişiklikler gösterir, bunu iyi takip edemeyen erkek tam anlamıyla hapı yutar.

Kadının aklından binbir şey geçer, erkek bunu vakitli olarak kadının bakışlarından anladı anladı, yoksa rezil rüsva olur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Pensilvanya Radnor'da bir şüpheliyi sorguya çeken polis, şüphelinin kafasına metal bir süzgeç yerleştirmiş ve tellerle fotokopi makinasına bağlamıştı.

Polisin fotokopi makinasında şüphelinin yalanlarının yazdığını söylemesine inanan şüpheli suçunu itiraf etti.

NE KADAR OLDU?

Bir genç, "Pepsi içtim ama Aysun Kayacı beni öpmedi" diye Tüketici Hakları'na başvurunca heyet tarafından haklı bulunalı 15 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

DURAKTA arkadaşımı beklerken 45 yaşlarında biri arabasıyla yanıma gelip "Çok canım sıkılıyor, takılalım mı güzelim?" diye iğrenç bir teklifte bulunuyor.

"Canını acıtmak istemem, lütfen işine bak" diye kibarca reddediyorum.

"Yeter ki senden gelsin acı be kurban olduğum!" diye ısrar ediyor.

"Peki" diyor ve elimdeki anahtarla arabayı çiziyor, çiziyor ve çiziyorum. Ne stres kalıyor, ne sinir...