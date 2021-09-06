Tuvalet deyip geçme...

"TUVALET işte, ne olacak..." deyip geçmek olmaz sevgili dostlar. Bilgilerimiz tam olsun, konu komşu kıskançlıktan çatlasın.

İşte tuvalet hakkında hiç duymadığınız 17 ilginç bilgi:

SIRADAN bir insan, ömrünün üç ayını klozet üstünde oturarak geçirmektedir.

BİLGİSAYARINIZIN klavyesinde, klozetinizde bulunandan 200 kat daha fazla bakteri bulunmaktadır.

DÜNYADA tuvalete erişimi olmayan bir milyar insan bulunmaktadır.

ÇİN'DE bulunan tuvalet temalı restoranda yemekler, küvet ya da klozet biçimli tabaklarda sunulmaktadır.

DÜNYA genelinde cep telefonu olmayan insan sayısı, tuvaleti olmayan insan sayısından daha azdır.

SİFONU her çekişimizde beş litre temiz su harcarız.

CEP telefonlarımızda, tuvaletin kapı koluna göre 18 kat daha fazla bakteri barınmaktadır.

ANTİK Roma'da bir kanalizasyon tanrıçası ve bir tuvalet tanrısı bulunuyordu.

TELEFONLARIMIZIN özellikleri geliştikçe tuvalette daha çok vakit geçirmeye başlıyoruz.

ULAŞILAN en eski umumi tuvalet 240 milyon yaşındadır ve dinozorlar tarafından kullanılmıştır.

SİFONA günde yalnızca bir kez basarak yılda 2 bin 190 galon su tasarrufu yapabilirsiniz.

ABD'DE 1973 yılında bir televizyon programında yapılan şaka üzerine herkes tuvalet kağıdı stoklamış, bu yüzden ülkede tuvalet kağıdı kıtlığı yaşanmıştır.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu 2013 yılında 19 Kasım'ı "Dünya Tuvalet Günü" ilan etmiştir.

BUGÜN kullandığımız klozetlerin prototipi, 1596 yılında Kraliçe Elizabeth'in görevlilerinden biri olan Sir John Harington tarafından icat edilmiştir.

2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre kadınlar el temizliğine erkeklerden çok daha fazla önem vermektedir. Kadınların yüzde 93'ü tuvaletten çıkarken elini yıkarken, bu sayı erkekler için yüzde 77'dir.

BÜYÜK Britanya Kralı II. George, 1760 yılında klozetten düşerek yaşamını yitirmiştir.

FARKLI tuvaletler kullanmaları erkek ve kadınlara ilk kez 1739 yılında Paris'te gerçekleşen bir baloda teklif edilmiştir. onedio.com

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