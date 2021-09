Güldüren gerçek diyaloglar

PETSHOP'TA konuyla alakasız olduğu her halinden belli olan bir adam bir akvaryumun önünde tezgahtarla konuşmaktadır.

- Şu mavi balıklar ne kadar?

- Abi o balık 20 lira.

- Kilosu mu?

Kilosu mu dedi ya hahaaa....



METROBÜSTEKİ ses kaydı:

"Zincirlikuyu bu yöndeki son duraktır." Yaşlı teyze:

"Hepimizin son durağı orası be yavrum." Yolcular iptal tabii.



KAHVALTICIDAYIZ arkadaşımla.

Arkamızda da sürekli feys de feys, tivitır da tivitır fotoğraflarından bahseden muhtemelen liseli ağırlıklı bir grup var. Kahvaltıcı aşırı kalabalık, bi gürültü bi kıyamet.

Bu arkamızdaki grup da sağa sola koşturmaktan perişan olmuş garsonlardan birini çağırdı. Gelişen muhabbet:

- Buyrun ne istemiştiniz?

- (Kameralı telefonu uzatarak) Ya bizi çeker misineeez?

- Sizi şu an hiç çekemem, aşırı yoğunuz da.

Hayatımda duyduğum en güzel kinayeydi galiba lan.



GEÇMİŞ zaman... Mahalle bakkalının önü...

Orta yaşlı bir amca tık nefes bakkala girer:

- Benim karı buraya geldi mi?

- Yoo?

- Hah iyi, ekmek falan alırsa bana yazma!

- Niye?

- Karı başkasına kaçmış...

(Tek derdin bu olsun be amcam...)

OTOBÜS yolculuğu, gece 4 civarı, iki yaşlı amca yan yana denk gelmiş, kulakları haliyle az işitince tüm konuşmalara otobüs şahitlik edebiliyor.

- Yaş kaç?

- 84, seninki?

- 81.

- Sen daha çocuk sayılırsın be...

İKİ genç konuşuyor:

- Nasıldı abi Teoman'ın şarkısı vardı?

- Hangisi?

- Bişey yapan bişey yapan... diye hani...

- Hangisi ya??

- Ya hani şey gibi, Palandöken palandöken...

- Gönülçelen o be geri zekalı...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1962'de Marine 1 adlı füze, rotayı belirleyen bilgisayar programında 'bir' işaretinin yanlış yere konulması yüzünden rotasından çıkınca dünyaya çarpmaması için havaya uçuruldu. Bu operasyon 18.5 milyon dolara mal oldu.

TESPİTLİ YORUM

Yeni evlenenlere sarı saç güncellemesi geliyor bir anda. Yakışan da yakışmayan da hevesten midir nedir saçlarını sarıya boyatıyor.

NE KADAR OLDU?

Yoğun sisten dolayı iptal edildiğinden haberi olmayan kaleci Hayrettin Demirbaş, "Ulan bizimkiler ne bastı yarım saattir, top gelmiyor bizim kaleye" diyeli 24 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

TÜRKÇE öğretmeni, öğrencisine 'Gurur' kelimesini bir cümle içinde kurmasını ister. Çocuk ta 'Öğretmenim çamaşırları güneşin altına goyarsak GURUR' der...