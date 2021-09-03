Emekli babalar

EMEKLİ babaların en büyük özelliği, can sıkıntısından aile bireylerine sarmalarıdır.

Özellikle çocuklarıyla uğraşmaya bayılırlar.

BU babaların oturduğu kanepe ya da koltuk, doğal bir şekillenme yoluna gitmiştir zaman içerisinde. Kendisinden başkasının poposunu kabul etmez o koltuk.

EN sevdikleri etkinlik, anne ile birlikte dedikodu yapmaktır.

Apartman hayatından sülalenin en uzak bireyine kadar uzanan tatlı dedikodular yaparken deli gibi eğlenirler.

EMEKLİ babaların gençleşme çabaları dillere destandır. Hayatlarında giymedikleri tişörtleri, kazakları emekli olduktan sonra giyer ve büyük bir özgüvenle üstündeki kıyafeti taşırlar.

EMEKLİ olduktan sonra daima şüpheci ve ikna edilmesi zor olmuşlardır. Çok fazla soru sorarlar, sorduklarını bir daha sorarlar. Sıkıysa cevap verme!

BİR emekli babanın yapacağı en mükemmel iş, apartman yöneticiliğidir. Çılgınlar gibi apartman yöneticisi olur onlardan; adeta bu iş için yaratılmışlardır.

BİLGİSAYARA, internete yıllarca ihtiyaçları olmamıştır ancak bu onların merakını törpülemez. Çocuklarından mutlaka internetle ilgili bir şeyler isterler.

TORUNU varsa geçmiş olsun; çocuğu olarak artık o kadar da kıymetiniz kalmamıştır.

Hatta torunlarına neredeyse aşıktırlar.

TELEVİZYON, emekli bir babanın en büyük eğlencesidir.

Müge Anlı'yı asla kaçırmazlar, hatta gizli gizli bir çocuk gibi olanlara ağlarlar.

ANNELER yemek yaparken tepesinde dikilip "Ona biraz da pul biber at. Soğanlar tam pembeleşmemiş" gibi hiç anlamadıkları şeylere karışmak konusunda ise üstlerine yoktur.

KARPUZ seçme konusunda üstün hizmet madalyaları vardır.

Bir karpuz eğer güzel çıktıysa aylarca bu başarı ile övünürler.

BİR emekli babanın 24 saat boyunca haber dinlemesi kaçınılmazdır. Sürekli olarak haberler dinleyip, kendileriyle röportaj yaparlar.

ÇALIŞMA hayatları boyunca belki hiç istemeyerek giydikleri takım elbiselerini, zaman zaman giyip çarşıya, pazara giderler. Böyle de hasret giderirler eski üniformalarıyla...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ABD'nin Alabama eyaletinde 25 yaşındaki bir asker tükürme alışkanlığının kurbanı oldu. Pencerenin kenarına oturarak, tükürüğünü, büyük bir tencere şeklindeki sokak lambasına isabet ettirmeye çalışan asker, dengesini kaybedip 11. kattan düştü.

TESPİTLİ YORUM

@beyzathegrey

Direksiyon sınavı ne kadar rahatmış ya, bir yere kadar sen kullanıyorsun dönüşte onlar getiriyorlar.

NE KADAR OLDU?

Metin Şentürk'ün sunduğu sabah programının adı "Sabah'ın Körü" olarak belirleneli 14 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

SU istesem 2 günde ancak getirecek kadar tembel kızım, sabah kahvaltıda, "Anne gece yatarken dua ediyorum ama her gün aynı şeyi söylemiyorum. Allah'ım önceki gün ettiğim duanın aynısı diyorum, sence kabul olur mu?" diye sordu. Hala yanıt veremedim...