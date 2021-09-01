Vav TV İzle
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 01 Eylül 2021, Çarşamba

‘Neden ilişkin yok’ sorusuna burçların cevabı-2

TERAZİ: Sevdim sevilmedim, seveni de sevemedim.
Terazilerin aşk hayatlarında bir türlü kıramadıkları bir kısır döngü var. Aşık olduğu insanlar onu beğenmiyor, kalbini açan kimseleri de o istemiyor. Canan Erçetin'in bir şarkısında da dediği gibi seviyor sevilmiyor, seveni de sevemiyor.
AKREP: Akrep burcuyum diye yaklaşmaya korkuyorlar.
Akreplerin adı çıkmış dokuza, inmez sekize. Herkesin gözünde korkutucu bir imajları var. Bir kez Akrep burcu olduğunu söylemesine bakar.
O andan itibaren ortama bir sessizlik çöker, aşkından deli olduğunu söyleyenler bile yavaştan elini ayağını çeker.
Abartı falan değil, defalarca yaşadığı bir durum bu
YAY: Birine bağlanmak, diğerlerini aldatmaktır.
Yayların anlayamadığı tek insan tipi, ilk aşkıyla koşa koşa nikah masasına oturanlar. Her gün her yerde yepyeni birine aşık olma ihtimalleri varken!
Kendilerinden biliyorlar, aşk bir ömür bir insanla geçecek bir duygu değil ki. Her gün yeni bir aşk yaşanabilir.
OĞLAK: Anneme aday beğendiremiyorum.
Oğlakların Zodyak'ın en saygı duyulan burçlarından biri olmasında attıkları hemen her adım öncesinde toplum rızasını gözetmelerinin payı var. Aşk hayatlarında bile kendi burunlarının dikine giden kimselerden değil. Üçüncü bir gözle değerlendirme yapmak da önemli. Annesi ne düşünüyor mesela?
KOVA: Bir üst modeli bekliyorum...
Kovaların en geç evlenen burçlardan biri olduğu bilinen bir gerçek. Nedeni mi?
Aşkım diyeceği insanın tüm taleplerini, hatta daha fazlasını karşılamasını beklemesi.
Sonuçta kimle olursa olsun daha iyi biri hep var. Yüksek standartları ve bitmek bilmez arayışı neticesinde yıllar geçip gidebilir.
BALIK: Cidden ya, neden yok ki?
Balıkların sürekli bir arayışta ve hayatı sorgulama halinde olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Sorularına ne kadar tatmin edici cevaplar bulabiliyorlar, orası muamma!
İnsanlara içtenlikle bağlanan, şefkat besleyen, bir dediklerini iki etmeyen biriyken neden gönülden seveni bulamıyorlar, anlayabilmeleri güç gerçekten.
Başkaları sorduğunda da verecekleri yanıt farklı değil, "Bilmiyorum." Kaynak: Askmoyra.com

LÜZUMSUZ BILGILER
YALE Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre bir kişinin yalnızlık hissi ne kadar yüksekse duşta kalma süresi ve suyun sıcaklığı o kadar yüksek oluyor.

TESPİTLİ YORUM
Patatesi bulup, kızartma fikri ilk kimin aklına geldiyse vallahi bravo. Mesela ben bulsaydım bi ısırık alır "Bu ne ulan?" deyip atardım...

NE KADAR OLDU?
Muğla'da aracında sigara içtiği için 153 TL para cezası kesileceğini öğrenen bir sürücü, aracına bindikten sonra efkarlanıp sigara yakalı
2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
BİR gaflette bulunup anneme soruyorum.
"Anne kireç sökücüyle gargara yapsam diş tartarlarımdan kurtulur muyum?" Annem gayet ciddi:
Kurtulursun tabii.
Hatta istersen üstüne de biraz yağ çözücü iç de şu fazlalıklarından da kurtul...
Soranda kabahat zaten...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak ‘Neden ilişkin yok’ sorusuna burçların cevabı-2
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA