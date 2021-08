‘Neden ilişkin yok?’ sorusuna burçların cevabı-1

Koç: Ben beni başka biriyle paylaşamam.

Koçların ilişkilerinin pek uzun soluklu olmadığı malum. Nedeni, iki kişilik bir hayata bir türlü ayak uyduramamalarından ileri gelir. Kendi öncelikleri, istekleri, keyfi hep ön planda.

Başkası için taviz vermek ya da istemediği ortamlara girmek ne kadar isterse istesin yapabileceği bir şey değil.

Boğa: Bir tek huzurum var, icat çıkarmayın hiç.

Boğaların çevresinde de dolu dizgin aşk yaşadığını iddia eden bir ton insan var. Sorsan her gün kavga hep bir huzursuzluk hep bir karmaşa. Mutlu olabilen var mı sahiden Allah aşkına? Kendi başına düzenini kurmuş ve kimseye ihtiyaç duymazken neden durduk yere başına bela alsın ki?

İkizler: Flörtlerim izin vermiyor.

Zodyak'ın en flörtöz burcu İkizler. İki kere iki dört! Bu kadar net. Çevresinde sürekli bir kalabalık, bir türlü dinmek bilmeyen mesaj trafiği, kıyıda köşede kesiştikleri… Sürekli el üstünde tutulduğu böylesi bir ortamda herkesin ilgisinden vazgeçip tek bir insana odaklanmak ona çok zor gelebilir.

Yengeç: Bir yere gitti, gelecek.

Yengeçlerin insan ilişkilerini çözebilene aşk olsun! Bir gün tüm özel yaşamını yakınlarına açmışken, öteki gün ağzını bıçak açmayan birine dönüşebilir. Tavrındaki değişime neden olan en önemli etken ise hayatında neler olup bittiği. Her şey güllük gülistanlıkken kimseden saklayacak bir şeyi yok, bir şeyler ters gittiğinde ise pek tabii paylaşmayı tercih etmeyecektir.

Aslan: Adayları ve teklifleri değerlendiriyorum.

Aslanların aşk hayatı her dem hareketli. Biriyle birlikteyken bile eksik olmaz ilan-ı aşk edeni.

Yarın bir gün ayrılsa bile yedekte bir ton insan sırasını beklemektedir. Sevgilisinin olmadığı o nadir zaman dilimlerinde de potansiyel adayları ve birbiri ardına gelen teklifleri değerlendirmekle meşgul olabilir.

Başak: Olsa ne olur olmasa ne olur.

Başakların en sık kullandığı cümle kalıplarından biri "Hayatı bu kadar seviyor musun gerçekten?" Cidden, insanlar hayatlarından memnun olacak kadar ne yaşıyor ki? Özellikle de her şey bu kadar kötüye giderken. Aşk meşk işleri de bunlardan biri.

Şimdiye kadar türlü hayal kırıklığı yaşayıp, yaralarını sarmakla meşgul olanlar bile hayatın anlamını hâlâ aşkta arıyor.

Anlayabilen beri gelsin.

Bir şeyler çoktan tükenmişken sevgilin olsa ne, olmasa ne.

Kaynak: Askmoyra.com YARIN: DİĞER BURÇLAR

LÜZUMSUZ BiLGiLER

Kutup ayıları saatte 40 kilometre hızla koşabilir ve 1.8 metre yükseğe sıçrayabilirler. Yani kutup ayısı gördüğünüzde kızdırmayın, pek şansınız yok gibi. Hele bir de çölde görürseniz kaderinize bence razı olun..

TESPİTLİ YORUM

Ne kadar fizikçi, felsefeci, bilim insanı gelirse gelsin Funda Arar'ın "Bana ben olalı sana seninim" şarkı sözünü çözemez.

NE KADAR OLDU?

Şırnak'ta Türkçe bilmeyen dul ve 10 çocuk babası bir vatandaşın, 3000 TL başlık parası vererek aldığı kız gerdekte erkek çıkalı. 17 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Kreşte Mete diye bir çocuk "Kıyafetin ne kadar güzelmiş, çorabın ne kadar güzelmiş" demiş kızıma, öğrendim. Çıkışta sevme bahanesiyle saçını çektim kendisinin, pişman değilim, babayım...