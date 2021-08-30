Sadece filmlerde olan şeyler

1. İş hayatına yeni atılmış insanların ve üniversite öğrencilerinin şehir merkezinde büyük ve eksiksiz bir evde yaşamaları...

2. Saçlarını açıp gözlüğü çıkarttığında bir anda popüler olmak...

3. Bir kadının kusursuz saçlar ve full makyajla uyanması... Ne kadar güzel olduğun gerçekten önemsiz, bu şekilde kimse uyanamaz.

4. İrade gücünün ağır yaralanmaların önüne geçmesi... Kırık kaburgalar, sayısız kesik ve şiş gözler kötü adamla savaşırken bir anda iyileşemez.

5. İnsanların yaşamsal ihtiyaçlarını asla görmüyoruz. Yani karakterler sadece arada sırada acıkırlar, tuvalete giderler ve uyurlar.

6. Karakterlerin sadece 'taksi!' diye bağırması... Gerçek hayatta sadece elini kaldırırsın ve taksiyi durdurursun. Sanki şoför sen 'taksi!' desen duyacakmış gibi!

7. Adli tabibin birkaç dakika içinde elinde DNA ve toksin raporuyla odadan içeri girmesi... Normalde bu süreç günler veya haftalar sürer.

8. Bir karakter ölmek üzereyken ana karakterle aralarında geçen uzun muhabbet...

9. İnsanların su altında dakikalarca nefeslerini tutabilmeleri...

10. 5 kişinin ana karaktere teker teker saldırması...

11. Bir kadın ana karakterden hoşlanmadığında, ana karakterin bu konuda ısrar etmesi... Karakter bunu o kadar uzun süre yapar ki, kız sonunda ona aşık olur.

12. Korku filmlerinde bir ses duyunca, sesin geldiği yere giderken ışıkların açılmaması...

13. Film ve dizilerde telefonu kapatırken hiçbir şey söylemiyorlar, direkt karşı tarafın yüzüne kapatıyorlar.

14. Araba kovalamacaları sırasında hiçbir zaman bir trafik ışığına takılmazlar.

15. Sarhoş karakterin bir fincan kahve içtikten 5 dakika sonra ayılması...

16. Filmlerdeki karakterler açık yaralarının onları durdurmasına asla izin vermiyorlar, sanki bir sıyrık gibi davranıyorlar.

17. Ana karakterler bir şekilde 5 makineli tüfeğin kurşunlarından yara almadan sıyrılabiliyorlar.

18. Birden fazla kişinin bulunduğu Skype konuşmalarının 1080p ve 120 fps'te olması...

19. Filmlerde gördüğümüz yüksek vasıflı bilim insanlarının her zaman genç ve seksi olması...

Mesela nükleer fizik alanında uzmanlaşmak gerçekten çok uzun zaman alıyor. Ancak hayır, filmlerdeki bilim insanları her zaman yirmilerinin ortasında olmak zorunda. www.boredpanda.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

9 farklı takımda 24 yıl oynayan ve kariyerini noktalayan forvet Carlos Henrique Raponso'nun istatistikleri Gol: 0 Asist: 0

TESPİTLİ YORUM

Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler günde altı kez yalan söyler. Yani kadınlara göre iki kat daha fazla.

NE KADAR OLDU?

İnternet üzerinden 'çıplak gösteren gözlük' siparişi veren 587 kişi, gönderilen gözlüğün 'normal' gösterdiği şikayetiyle emniyete "Dolandırıldım" ihbarında bulunalı 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

HARARETLİ bir tartışmanın ortasında yemeğe oturduk. Ben çalkalayıp ayranımı açtım. O da bir taraftan bana laf yetiştirirken bir taraftan da çalkalayıp kutu kolasını açtı. Fark ettim ama söylemedim, canıma değsin.