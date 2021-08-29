Sıkıcı insanlar

Sohbetlerinde bir denge tutturamazlar: Arkadaş ortamlarında ya çok konuşurlar ya da tüm gün susarlar. Dengeyi bir türlü tutturamazlar.

Arkadaşının beden dilini anlamaz: Sıkıcı insanlar karşısındakinin beden diline önem vermez. Mesela karşındaki nezaketen seni dinliyor gibi görünebilir, bunu anlaman gerek.

Güldüremezler, espri yapamazlar: Eğer mizah yeteneğinden yoksunsan, arkadaşlarını güldüremiyor, espri yapamıyorsan üzgünüm, sıkıcı birisin.

Konuşacak mevzu bulamazlar: Sıkıcı insanların ortak özelliklerinden biri aşırı tedbirli olmaları. Fazla konuşmayan sıkıcı insanlar, kendilerine gelen sorulara da, "Bilmiyorum, sanırım öyledir" gibi cümlelerle cevap verir.

Hep aynı şeyleri yaparlar: Hayatı belli bir rutinde yaşayan, yani işten çıkıp eve giden, hafta sonları hep aynı aktiviteleri yapan insanlar gerçekten çok sıkıcı oluyor. Anlatacak ne biriktirdin ki?

Kendi fikirleri yoktur: Etrafındaki dünyayı eleştirel düşünmeyen insanlar sohbetlerde fazla konuşmuyor. Uzmanlar bu tarz insanların genel olarak sınırlı bir bakış açısıyla olaylarla yaklaştığını açıklıyor.

İyi hikaye anlatamazlar: İlgi çeken biri olmak için eğlenceli hikayeler anlatabilmelisin. Yapılan bir araştırma, kadınların iyi hikaye anlatabilen erkekleri daha cazip bulduğunu ortaya çıkardı.

Yeni bir şeyler sunamazlar: Beyin daima yenilik arar. Eğer sohbetlerde karşındakini yeni bir şeyler sunularak harekete geçiremezsen, bir süre sonra sıkılacaktır.

Olaylara karşı tarafın bakış açısıyla bakamazlar: Empati yeteneğinden yoksunsan duygusal zekan düşük demektir. Eğer kendini başkalarının yerine koyamıyorsan kimse seninle sohbet etmek istemez.

Sohbete başkalarını dahil etmezler: Sohbetin başından sonuna kendi sorunlarını anlattın, uzun uzun detay verdin, bir türlü susmadın, karşındakine 'Sen nasılsın arkadaş' demedin, kim ne yapsın seni?

Ses tonları monotondur: Monoton ses tonuyla konuşan bir kişi sıkıcıdır.Heyecanını, neşesini, üzüntüsünü belli eden insan ise daha fazla ilgi çeker.

Daima sıkılırlar: Sıkıntının iki yönlü olduğu belirtiliyor. Sıkıldığını belirten insanları dinleyen kişilerin de sıkıldığı belirtiliyor. Bu nedenle de sıkıcı insanların, diğer insanların heyecanını düşürdüğü ortaya çıkıyor.

KAYNAK: INDEPENDENT

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