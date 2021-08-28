Vav TV İzle
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Ağustos 2021, Cumartesi

Büfelerde sosisli, tavuk döner yemeyi sevenler

Hayatın her anının iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünürler.
Bir mekana girip 5 dakika menüye bak, 20 dakika yemeği bekle... Onların o kadar kaybedecek vakti yoktur.
Para saçmayı sevmezler.
Ucuz alternatifler varsa ilk olarak onu değerlendirirler.
Marka takıntıları yoktur.
Onlar için her şeyin amacı adından önce gelir. Amaçları karınlarını doyurmak olduğundan lezzetli olduğu sürece tavuk dönerlerini yemek oldukça güzel bir alternatiftir.
Seyahat etmeyi seviyorlardır.
Yemeklerini alıp gezmeye devam edebilmek onları cezbeder.
Bağlanma problemleri olduğu söylenemez.
Genelde eğer bir büfenin sosislisini beğenirlerse oraya gelene kadar başka yerden yemezler.
Temizlik konusunda hassas olsalar da hijyen manyağı değildirler.
Onlar için standart bir temizlik yeterlidir.
Küçük şeyler onları mutlu etmek için yeterlidir.
Deniz kenarına oturup sosisli yerken bir yandan limonatalarına uzanır, bir yandan gemileri izlerler.
Ve bu an onlar için özeldir.
Çözüm bulma konusunda yeteneklidirler...
Diğer insanlar akşam ne yiyeceğiz diye düşünürken onlar iki dakikada çözüm üretirler.
Detaylardan çok sonuçlara önem verirler.
Sorun açlık, çözüm yemek.
O zaman sus ve ye!
Kolay sıkılma gibi bir huyları yoktur.
Birinci sosisliden sonra aç olmadığı halde ikinciyi, üçüncüyü adamdan kolay sıkılmasını beklemeyin.
Kesinlikle vejetaryen değildirler.
Görünen köy kılavuz istemez, fırsat bulunca kebaba acımazlar.
Sevgililerini de buna alıştırmak için en azından bir deneme yaparlar.
Nasıl yiyorsunuz bu sağlıksız şeyi denildiğinde bir daha sevgililerinin yanında yemezler. Gizli gizli götürmeye devam ederler. Sevgili ise arabesk bulduğu döner yerine hamburger gömüyordur.
Hepsinin aklından en az bir defa "Acaba işi bırakıp büfe mi açsam?" diye geçmiştir...
Günde 500 sosisli satsam, iki adam çalıştırsam, oooh paraya para demem, diye düşünüp yemekleri bitince bu fikri unutmuşlardır. thegeyik.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
TEK yumurta ikizi olan iki kadın, tek yumurta ikizi olan iki erkekle evlenip çocuk yaparlarsa, çocukları genetik olarak 'kardeş' olacaktır.

TESPİTLİ YORUM
Kıza;
"Seninle ciddi düşünüyorum" dedim, "İspatla" dedi.
Takım elbise giyip oturdum karşısına, şu an ülke sorunlarını konuşuyoruz.

NE KADAR OLDU?
Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Cuju takımını satın alan Çinli iş adamı He Shihua, 126 kilogramlık oğlunu takımda oynatmaya başlayalı 2 AY OLDU

AlkışlıYorum
KOCAMA
''Kocacığım, diyelim ki doktorsun ve diyelim ki estetikçisin.
Neremi kesip düzeltmek istersin?'' diye sordum.
''Dilini' dedi.
Üç gündür susuyorum; ne olur, ne olmaz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Büfelerde sosisli, tavuk döner yemeyi sevenler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA