Büfelerde sosisli, tavuk döner yemeyi sevenler
Bir mekana girip 5 dakika menüye bak, 20 dakika yemeği bekle... Onların o kadar kaybedecek vakti yoktur.
Para saçmayı sevmezler.
Ucuz alternatifler varsa ilk olarak onu değerlendirirler.
Marka takıntıları yoktur.
Onlar için her şeyin amacı adından önce gelir. Amaçları karınlarını doyurmak olduğundan lezzetli olduğu sürece tavuk dönerlerini yemek oldukça güzel bir alternatiftir.
Seyahat etmeyi seviyorlardır.
Yemeklerini alıp gezmeye devam edebilmek onları cezbeder.
Bağlanma problemleri olduğu söylenemez.
Genelde eğer bir büfenin sosislisini beğenirlerse oraya gelene kadar başka yerden yemezler.
Temizlik konusunda hassas olsalar da hijyen manyağı değildirler.
Onlar için standart bir temizlik yeterlidir.
Küçük şeyler onları mutlu etmek için yeterlidir.
Deniz kenarına oturup sosisli yerken bir yandan limonatalarına uzanır, bir yandan gemileri izlerler.
Ve bu an onlar için özeldir.
Çözüm bulma konusunda yeteneklidirler...
Diğer insanlar akşam ne yiyeceğiz diye düşünürken onlar iki dakikada çözüm üretirler.
Detaylardan çok sonuçlara önem verirler.
Sorun açlık, çözüm yemek.
O zaman sus ve ye!
Kolay sıkılma gibi bir huyları yoktur.
Birinci sosisliden sonra aç olmadığı halde ikinciyi, üçüncüyü adamdan kolay sıkılmasını beklemeyin.
Kesinlikle vejetaryen değildirler.
Görünen köy kılavuz istemez, fırsat bulunca kebaba acımazlar.
Sevgililerini de buna alıştırmak için en azından bir deneme yaparlar.
Nasıl yiyorsunuz bu sağlıksız şeyi denildiğinde bir daha sevgililerinin yanında yemezler. Gizli gizli götürmeye devam ederler. Sevgili ise arabesk bulduğu döner yerine hamburger gömüyordur.
Hepsinin aklından en az bir defa "Acaba işi bırakıp büfe mi açsam?" diye geçmiştir...
Günde 500 sosisli satsam, iki adam çalıştırsam, oooh paraya para demem, diye düşünüp yemekleri bitince bu fikri unutmuşlardır. thegeyik.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
TEK yumurta ikizi olan iki kadın, tek yumurta ikizi olan iki erkekle evlenip çocuk yaparlarsa, çocukları genetik olarak 'kardeş' olacaktır.
TESPİTLİ YORUM
Kıza;
"Seninle ciddi düşünüyorum" dedim, "İspatla" dedi.
Takım elbise giyip oturdum karşısına, şu an ülke sorunlarını konuşuyoruz.
NE KADAR OLDU?
Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Cuju takımını satın alan Çinli iş adamı He Shihua, 126 kilogramlık oğlunu takımda oynatmaya başlayalı 2 AY OLDU
AlkışlıYorum
KOCAMA
''Kocacığım, diyelim ki doktorsun ve diyelim ki estetikçisin.
Neremi kesip düzeltmek istersin?'' diye sordum.
''Dilini' dedi.
Üç gündür susuyorum; ne olur, ne olmaz...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Askerlik anısı ve kadınlar 27 Ağustos 2021, Cuma FUTBOL geyikleriyle birlikte bayanların dinlemekten hiç hazzetmedikleri anı kategorisine girer bunlar. Israrla...
- Futbol ve kadın 26 Ağustos 2021, Perşembe TABİ son yıllarda kadınlar futbol maçlarına ilgi gösteriyor. Hatta bazı arkadaşlarım erkeklerden daha fanatik...
- İstanbul’da yaşayanlar bilir... 25 Ağustos 2021, Çarşamba ARABALAR insanlara değil, insanlar arabalara yol verir. BOYUN normalden biraz uzunsa her yağmur yağdığında birinin...
- Sadece sakarlar anlar 24 Ağustos 2021, Salı EN basit işleri bile elinize yüzünüze bulaştırabilirsiniz. KENDİNİZE en yakın bulduğunuz şirin Sakar Şirin'dir ...
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Ağustos 2021 24 Ağustos 2021, Salı Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 24 Ağustos 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
- Askerlik anısı ve kadınlar
- Futbol ve kadın
- İstanbul’da yaşayanlar bilir...
- Sadece sakarlar anlar
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Ağustos 2021
- Türkiye’de son dönemde aksiyon filmi niye çekilmiyor
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Ağustos 2021
- Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 22 Ağustos 2021
- Erkek tipleri
- 90’lardan sonra hayatımıza giren yiyecekler