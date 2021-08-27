Askerlik anısı ve kadınlar

FUTBOL geyikleriyle birlikte bayanların dinlemekten hiç hazzetmedikleri anı kategorisine girer bunlar. Israrla konuyu askerliğe getirmeye çalışır hemcinslerim.

Anlatana zevkli, konuya vakıf değilse dinleyene sıkıcı gelen muhabbetlerdir bunlar. Askerlik anılarının zaten hiç bitmeyeceği gibi bunu tutup bayanlara da anlatmazlar mıı? Asıl kabus o zaman hiç bitmez! İyi anlaşan iş arkadaşı iki kadın bir gün kocalarıyla yemek yemeye karar verirler.

Kocalarının hiç bir şekilde ortak yanı yoktur.

Aynı takımı tutmazlar, biri balık tutmayı sever diğeri balıktan nefret eder.

Derken ortak özellik ortaya çıkar.

-Hocam siz nerede askerlik yaptınız?

-Ankara Mamak.

-Ya askerlik demişken...

İşte bu muhabbet kadınları bir an olsun nefes aldırırken bilmedikleri bir şeyleri var bu muhabbet bitmez. Her buluştuklarında askerlik konuşulur ve sonuç bir kadının isyanı ile biraz olsun duraksanır.

-Ya bıktık askerlik anılarınızdan başka bir şey konuşmaz mısınız?

İki erkek belli bir süre sessizlikten sonra tekrar konu askerliğe gelir. İşte askerlik konusu açıldı mı pimi çekilmiş bir bombaya döner.

Birçok arkadaşımdan en çok duyduğum anıdır: Paşa beni çok seviyodu kızını vericekti; vurdum tekmeyi girdim yüzbaşının odasına; çok kebap askerlik yaptım tam gün izne çıkıyodum...

Bu konu askerlik anıları gibi uzar da uzarrr.

Neyse biz de uzatıp sıkmayalım en iyisi...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Norveç Kralı Harald, hayatının aşkı olarak tanımladığı bir kumaş tüccarının kızıyla evlenmediği sürece, ömrü boyunca bekar kalmaya yemin etmişti.

İkili daha sonra Norveç hükümetinin yardımıyla evlendi ve tüccarın kızı Norveç Kraliçesi oldu.

TESPİTLİ YORUM

Hani damacana pompasını fazla pompalarsın da su, gözlerinin önünde yavaşca taşar, sen de çaresizce izlersin ya...

NE KADAR OLDU?

İstanbul Bostancı'da bir Şahin sürücüsü, önünde giden Ferrari'yi izlemeye dalınca Ferrari'ye arkadan çarpalı 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

BİR gün minibüste gidiyorum, adamın birinin cep telefonu çaldı. O da açtı konuştu. Şoför ona bağırdı; 'Kardeşim cep telefonunu kapat' diye.

Adam da, 'Niye? Senin minibüsünde ABS yok ki' dedi. Minibüsçü de herhalde çok içerlemiş olacak bu duruma, "Motor hararet yapıyor" dedi.

Herkes kırıldı gülmekten.