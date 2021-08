Futbol ve kadın

TABİ son yıllarda kadınlar futbol maçlarına ilgi gösteriyor.

Hatta bazı arkadaşlarım erkeklerden daha fanatik hale gelmiş durumda. Fakat kadın ve futbol arasındaki ilişki, erkeklere nazaran daha soğuk olmuştur. Bu ikili büyük çelişkilerin bir özetidir.

Elbette bu ikilide bir kutbun ille de futbol olması gerekmez.

Amerika'da basketbol olur, Kanada'da buz hokeyi, Hindistan'da kriket. Başka yerde ne olur bilemem.

Ama erkek, avcı erkek, centilmen erkek ve ilgi gösteren erkek yorulur bir aşamada. Hiçbir sınava girmemek ister gönlü, rol yapmak, hırs yapmak istemez bir vadede. Cameron Diaz'ın dediği gibi "Zeki görünmek için bütün gece yırtınmak" istemez bu gönül. O noktada futbol devreye girer. Uzun paslar, dikine paslar, ara paslar, muz ortalar, verkaçlar bunlarla vakti zamanını doldurmak ister.

Marcel Proust'un dediği gibi "Boş zaman en anlamlı zamandır." Futbolla ilgili olmayan kadının futbola bakışı aynen aşağıdaki gibidir.

Top var

Çimenler var

Aynı renkte giyinmiş insanlar var

Siyahlı 2-3 kişi var, bunların düdükleri oluyor genelde

Siyahlı kişilerin cinsel tercihleri eleştiriliyor seyredenler tarafından

Çimenlerde koşuyorlar

Bu koşuşturmayı seyreden başka insanlar var

Seyreden insanlar şarkı söylüyor Doğası gereği doğuştan gelen bir paradokstur.

Kadın futbol takımları var tabiki ama erkeklere nazaran biraz sonra açıldı bu takımlar.

Bu zamana kadar anca kabullenildi. Neden mi?

Tek sebebi var tabiki, toplum içinde 11 kadının asla aynı kıyafeti giymeyecek olmasıdır.

Gün geçtikçe uyuşan ikili haline gelmeye başlıyor.

Hanımlar hani şu sevmediğiniz, bir top ve 22 adam meselesi var ya işte o. Futbol. Aslında hiç fark etmediğiniz kadar çok geçiyor, kadın ve futbol kelimeleri aynı cümlelerde. Eskiye göre bu durum daha da arttı.

Gerek bayan futbolcular, futbol işi ile uğraşan bayanlar olsun, gerek taraftarlık olsun.

Banane arkadaş demeden önce sizi on ikiden vurmak için bombamı patlatıyorum, erkekler futbolu seven kızlara bayılıyorlar!

Bir arkadaşım aralarındaki ilişkiyi şu şekilde tanımlamıştı:

"Bir kadın futboldan anlıyor ve ofsaytı biliyorsa tehlikelidir dikkat et. Pasif ofsaytı biliyorsa durma kaç."

