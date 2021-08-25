İstanbul’da yaşayanlar bilir...

ARABALAR insanlara değil, insanlar arabalara yol verir.

BOYUN normalden biraz uzunsa her yağmur yağdığında birinin şemsiyeyle gözünü çıkarma ihtimali vardır.

YOLLARIN altyapısı kötü olduğundan yağmur suyu-çamur karışımıyla banyo yapabilirsin.

BAZI aktarmalar vardır ki haritada aynı nokta üzerinde görünse de 400 metre yürümek zorunda kalırsın.

VAHŞİ doğadan daha vahşi olan metrobüs duraklarında stratejiler üretmeden yol alamazsın.

METROBÜSTEN inmekle olay bitmez, onlarca dakika merdiven inip çıkman gerekir.

BİR anlık dalgınlıkla herhangi bir yerde bir motokuryeye çarpabilirsin.

ANKETÖRLERDEN kaçmak için kıvrak zeka ürünü cümlelere ihtiyacın vardır.

KOCAMAN beton blokların arasında ömrün geçer.

İKİ gram yapay yeşillik gördüğünde çocuklar kadar şen olursun.

SÜREKLİ yetişmeye çalıştığın bir yer vardır.

BOĞAZ çevresinde yaşamanın bedeli maaşının yarısını kiraya vermektir.

KİMSEYE kolay kolay güvenemezsin.

BİR an gözlerini yoldan ayırırsan birisi geçerken sana çarpar.

DUYDUĞUN korna sesleri seni germeye yeter.

ŞEHRİN dayattığı yaşam koşulları seni yalnızlığa iter.

SOKAĞA adım attığın anda para harcamama ihtimalin sıfırdır.

BİR dakika bile yağmur yağsa bunun maliyeti birkaç saatlik trafik çilesidir.

Kaynak: onedio.com.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ARAŞTIRMALARA göre sık sık küfür eden insanlar, arkadaşlarına daha sadık daha güvenli oldukları ortaya çıkmış.

TESPİTLİ YORUM

Dünyanın en zenginlerinden Bili Gates abimiz demiş ki; Ben her zaman zor işleri yaptırmak için tembel insanları seçerim. Çünkü onlar her zaman o işi yapacak kolay bir yol bulurlar...

NE KADAR OLDU?

Zonguldak'ta 8 yıl önce askerliğini yapan A.D. 50 bin TL karşılığında çocukluk arkadaşının yerine de askere gideli... 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ARABAYLA yolda giderken düğün konvoyuna kaptırıp da döneceği kavşağın farkına varmadan düğün evine kadar giden ve gitmişken karnını doyuran sonra da "Bana müsaade; yolum uzun" deyip yola devam eden şahsiyet benimdir. Bir dahakine söz halaya da katılacağım.