Sadece sakarlar anlar

EN basit işleri bile elinize yüzünüze bulaştırabilirsiniz.

KENDİNİZE en yakın bulduğunuz şirin Sakar Şirin'dir

GÜNLÜK ve sıradan nesneler bile sizin can düşmanınız kesilebilir.

BUNLAR her zaman elinizin ulaşabileceği bir yerde veya çantanızdadır.

ZÜCCACİYE dükkanlarında gerçekleştirdiğiniz yıkımla kendinizi tıpkı Godzilla gibi hissedersiniz.

VÜCUDUNUZUN birçok yeri yara bere, çürük çarık içinde doludur.

ÖNÜNÜZE ardınıza dikkat etme konusunda yoğun sıkıntılar yaşarsınız.

İNSANLAR sizi sürekli saçmasapan hallerde yakalarlar.

BAZEN seksi olmaya çalışırken bile her şeyi elinize yüzünüze bulaştırırsınız.

ÜZERİNİZE giydiğiniz yeni ve temiz bir şey asla uzun süre yeni ve temiz kalmaz. Mutlaka bir şeyler dökülür.

YEMEK yerken yere döktüklerinizle bir insan daha doyar.

BEYAZ giyebilen insanlara hayranlıkla bakarsınız.

EĞER kadınsanız, topuklu ayakkabılar sizin için iyi değildir.

BAZEN şekil ve karizmatik hareketler yapmaya çalışırsınız, ancak sonu rezillikle biter.

BAŞKALARININ sakarlıklarıyla karşılaştığınızda sizden iyi empati yapabilen bulunmaz.

SAKAR Şakir filminin hayatınızda önemli bir yeri vardır. Kaynak: haberself.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir ya da iki şarkı çalma havasındayken, bir gitar alabilir ya da bir piyanoda oturabilirsiniz. Ancak bazı Massachusetts sakinleri için daktilolar müzik aletidir. Boston Daktilo Orkestrası 2004 yılında kuruldu ve üyeleri müziğe dönüştüğü benzersiz sesler üretmek için eski daktiloları kullanıyorlar, hatta bir albüm çıkardılar.

TESPİTLİ YORUM

Duşta, tartışmanın kafada yeniden canlandırılıp daha içine sinen cevaplarla karşı tarafı mağlup etmek...

NE KADAR OLDU?

Rusya'da bikini ile gelen herkese ücretsiz benzin verileceğini duyuran Rus akaryakıt şirketi, bikini giyen Rus erkeklerinin akınına uğrayalı 2 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

SAÇIMI kestirdikten birkaç gün sonra çevremdekilerin de olumsuz yorumları üzerine ben de kesimi beğenmeyip aynı dükkana geri gittim.

Berber koltuğuna oturdum. Adam saçımı bir süre inceledi ve kendisine magma yollarını açan cümleyi söyledi: Hangi denyo kesmiş senin saçlarını be abi!