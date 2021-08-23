Türkiye’de son dönemde aksiyon filmi niye çekilmiyor

Aksiyon filmi çekmek zor. Epey bütçe ve daha bir sürü şey lazım. Ancak, yakın zamanda güzel bir aksiyon filmi vizyona giriyor.

1. Maalesef, oyuncu portföyümüz içerisinde bir Jason Statham yok. Bir aksiyon filmi için Jason Statham büyük etken

2. Kovalamaca sahnelerinde yeterince lüks, milyon dolarlık arabalar parçalayamamak da izleyici için başka bir eksik

3. CGI efektleri yapmak da her yiğidin harcı değil. Pahalı ve zor işler bunlar

4. Dövüş sahnelerinde yeterince uçup kaçamıyoruz. Kültürümüzde yok böyle stiller. İzleyici havada sekiz takla atan dövüşçüler bekliyor

5. Patlama sahneleri de yok denecek kadar az. İnsanlar patlama önünde zıplayarak son anda kurtulan karakterler görmeyi arzuluyor

6. E aksiyon filmi söz konusu olunca insan üç beş tane de robot görmek istiyor. Henüz robotlu bir filmimiz de yok

7. Dünyayı kurtarmak için ekip oluşturacak süper kahramanlarımız da yok. Hadi Kara Murat ile Tarkan'dan bir ekip oluşturdun diyelim. Güzel, ama yeterli değil.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dubai'de insanların görebileceği yerlerde muck muck yapmak yasak. Çiftler yanaktan öperken bile yakalanırsa en az 10 gün hapis alkol de varsa 1 yıla kadar hapis.

TESPİTLİ YORUM

"Alo", Graham Bell'in sevgilisinin adıymış. İyi ki ben icat etmemişim. Hiçbir şey demeden mal mal beklerdiniz telefonu açınca.

NE KADAR OLDU?

Rapçi Eminem'in tişörtlerini satan pazarcı, ''Eminem'e gel'' diye bağırınca annesinin adı Emine olan bir kişi tarafından öldürüleli 19 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Canı sıkkın olan ve saçma sapan konuşan arkadaşıma, "Biri senin ayarlarınla oynamış" dedim. "Yoo, yattığım gibi kalktım" dedi. Artık ne anladıysa...

Geyik olsun diye "Hayatındaki kadın güzel mi?" diye sordum. "Hayatımda kadın yok, vallahi de billahi de yok!" diye cevap verdi. Sanırım on yıllık evlilikten sonra kocamın gözünde kadın statüsünden çıktım!.