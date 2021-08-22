Erkek tipleri

ALFA; Şirketin yakışıklı, zeki, karizmatik, zengin patronudur. Takım elbiselidir. Kadınlar peşinde koşar ama o buna önem vermez. Günübirlik ilişkiler yaşar. Kendi gibi alfa özelliklerde bir kadın karşısına çıkmadığı sürece kadınlara değer vermeyecektir.

BETA; Şirkette çalışan çalışkan, yetenekli orta düzey yöneticidir. Kültürlü ve entelektüeldir. Kadınlara saygı duyar. Hayatının kadınını arar. Görüştüğü kadına romantik jestler yapar.

OMEGA; Şirketle freelance projeler yapan kendi çalışma düzenini kendi belirleyen, zeki, yetenekli, yakışıklı meslek uzmanıdır. Alternatif giyimlidir. Kadınların ilgisini çeker ama bir sürü kadının ortasında değildir. Daha seçicidir.

DELTA; Patronun yalakası, kendi işini başkalarına yıkmaya çalışan şirket çalışanıdır. Kadınlarla çok iyi bir iletişimi yoktur. Kadınlarla iyi iletişimi olan erkeklere ve kadınlara saldırganca davranma eğilimi vardır. Erkek ortamlarında kadınlara yönelik nefret söyleminde bulunur. Alfa gibi görünmeye çalışır ama hıyar gibi görünüp kendini rezil eder.

SİGMA; Patronla iş dışında da arkadaşlığı olan, müşterilerle ve çözüm ortaklarıyla doğrudan temas kuran, iş bitirici, cool yöneticidir. İnsanlar kendisinden 'şeytan tüyü var onda' diye bahseder. Kadınların ilgi odağı olmasa da istediği kadının ilgisini cool ve gizemli tavrıyla çeker.

GAMMA; IT'de çalışan bilgisayar kurdudur. Bu konuda yeteneklidir. Ama sosyal açıdan çok dışa dönük değildir. Cuma iş çıkışı tüm şirket bira içmeye gittiğinde ayıp olmasın diye yarım saat takılıp evde arkadaşıyla playstation oynar. eksisozluk

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Endonezya Devlet Başkanı Megawati Sukarnaputri destekçilerine "Partiye verilecek oyları artırmak için daha çok sevgili edinin" çağrısında bulunmuş.

Seçim kampanyası nedeniyle Semarang kentinde bulunan Sukarnaputri "Bir kız arkadaşınız varsa daha fazlasını bulun. Gelecek seçimler için hepsini partimize üye yapalım" demişti...

NE KADAR OLDU?

TRT Radyo 3'de müzik programı yapan Engin Arman, "Şimdi de Pink Floyd ve arkadaşları The Wall'u söyleyecek" diyeli 25 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

İNTERNETTE bir haber sitesinde çıkan haber ve altındaki yurdum insanının yorumu: "Hindistan'ın kuzeyinde bir kadının, kendisine saldıran leoparı yarım saatten uzun süren mücadelenin ardından öldürdüğü bildirildi." Haberin altına yazan bir arkadaşın yorumu: "Kadın milletiyle leopar bile baş edemiyor ki, biz garip erkekler nasıl edelim..."