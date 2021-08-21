90’lardan sonra hayatımıza giren yiyecekler

Kültür mantarı:

Nerdeee! Sokakta görsek ay bu ne diye tekme atardık.

Ananas: Çok uzaklardaki tropikal lezzet.

Risotto: Yıllarca bunu pek matah bir şey sandık.

Meğer lapa pilavmış.

Krep: Batı tarzı kahvaltılarının kraliçesi.

Mısır gevreği: İlk defa Amerikan filmlerinde görmüştük.

Brüksel lahanası:

Brüksel'den mi geldi acaba?

Kivi: Vardı aslında ama tek tek almalık vardı, o da çok az yerde.

Avokado: Uzun süre alıp ne yapacağımızı pek bilemedik.

Brokoli: Mirkelam gibi sanki bir anda girdi hayatımıza.

Ketçap/Mayonez/ Hardal: Eskiden bunların yerine ne yiyorduk acaba?

Makaron: Son beş yılda birden parlayan yıldız.

Sosisli sandviç:

Amerikan dizilerinde polislerin yediği o tuhaf şey iken birden bütün büfelerimizde yer etti.

Bütün köri sosları:

Şimdi bir çok restoran menüsünde mutlaka bir adet körili tavuk seçeneği var.

Soya sosu: Uzak doğu yemekleri ile birlikte geldi fakat şu an birçok yerli mutfakta acımasızca kullanılıyor.

Suşi: Seveni var sevmeyeni var fakat o zamanlar çoğumuz varlığından habersizdik.

Kapari: Sadece yetiştirene vardı, bize yoktu.

Kuşkonmaz: Adını ilk duyduğumuzdaki heyecan...

Lazanya: İtalya'dan biraz geç geldi ama güzel geldi.

Tiramisu: 90'ların ortalarında bir salgın gibi yayıldı.

Krema: Şimdilerde en sevdiğimiz makarna sosu.

Kaju: Çok lezzetli bir şey bu ya!

Müsli: Kilosuna dikkat eden kadınların baş tacı.

Onlarca yeni kahve çeşidinden biri: Latte:

Çiçek gibi kahve bu ya!

Fondü: Sıcak çikolatayı bulduk da meyvesi kaldıydı.

Waffle: Sırf bunları yapan dükkanlar var şimdi her yerde.

Spaghetti Bolognese:

Bizde vardı da biz ona kıymalı makarna diyorduk.

Beşamel Sos:

Telaffuzunu öğrenmemiz bile aylarımızı aldı.

Ice Tea: Aslında aromalı soğuk çay demek ama biz buna neden Ice Tea diyoruz hiç bilemedik.

Son olarak, bu aralar çok popüler olan bir tatlı:

Trileçe: Hangi ara bu kadar yayıldı hiç anlamadık. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Elin Elon Musk'ı bile, sırf "Kızlar var" diye Kanada'nın en iyi mühendislik okulu olan Waterloo Üniversitesi'ne gitmek yerine Queen's Üniversitesi'ne gitmiştir.

TESPİTLİ YORUM

Eskiden ezan okununca eve dağılırdık.

Şimdi telefonun şarjı bitince...

NE KADAR OLDU

Sahra Çölü'nde kendisine en yakın ağacın 400 km uzakta olduğu dünyanın en yalnız ağacı Tenere, Libyalı sarhoş bir kamyon sürücüsünün çarpması sonucu kökünden kırılalı 49 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Kendisini hastaneye getirdiğimizi anlayan 3 yaşındaki yeğenim, hastane kapısında bombayı patlatıyor:

Hadi siz gidin, ben sizi dışarıda beklerim.