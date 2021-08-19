Tipsiz misiniz?

TİPSİZ bir erkeğin yanında güzel bir kadın görmek herkesi şaşırtır ve meraklandırır.

Erkek ise sorgusuz sualsiz tüm ilgiyi üzerinde toplar.

Sevgiliyi bulduk da güzeli mi kaldı demeyin, yanınızda güzel kadınlarla gezin.

KALİTELİ PARFÜM:

TATLI söz yılanı deliğinden çıkarttığı gibi kaliteli bir parfüm de kadını baştan çıkartır.

Seçtiğiniz parfüm hayatınızı değiştirebilir.

ETKİLEYİCİ BİR SES TONU VE DÜZGÜN DİKSİYON:

KİMSE kulak tırmalayıcı ve yüksek sesli bir konuşmayı uzun zaman dinlemek istemez.

Akıcı, zeki ve esprili bir sohbet, güzel bir ses tonuyla birleşince her kadını baştan çıkarır.

OKUR YAZAR OLMAK:

OKUMAYI ve yazmayı ilkokulda hallettiğinizi düşünerek devam edelim. Ölmeden önce okunacak kitaplardan bir parça hallettiniz mi, işiniz daha da kolaylaşacak. Hayattan zevk almalı ve biriktirmeyi unutmamalısınız. Anılarınız, izlediğiniz filmler ve okuduğunuz kitaplar sizin bir numaralı kurtarıcılarınız.

NE YİYECEĞİNİ NE İÇECEĞİNİ VE NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMEK:

ZEKİ ve karizmatik bir erkek nerede nasıl davranması gerektiğini her zaman bilir.

Bunun yakışıklı ya da tipsiz olmakla ilgisi yoktur. Hayattan zevk almalı ve kendine saygı duymalısın ve kebap yemek istiyorsan bunu da ilk buluşmada yapmamalı, erkek arkadaşla yapılacak şeyler listesini karıştırmamalısın.

SAKAL MUCİZESİ:

Bir kısım kadın üzerinde yapılan araştırmalar sonucu sakalın büyüleyici bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmış.

Gözleriniz güzel bakıyorsa şansınız daha da yükselecek.

MUTLU OLMAK:

Dünyanın en yakışıklı insanı bile olsa kimse suratında mutsuz ve sinirli bir ifade olan birini çekici bulmaz.

Mutluluk ve pozitif enerji sizi vazgeçilmez kılacaktır.

TEMİZLİK:

Ruh ve beden temizliği olmazsa olmaz. Diş, tırnak ve beden temizliğinin yanı sıra ruhunun da temiz olması çok önemli. Bu arada kimse kirli dişleri olan biriyle öpüşmek istemez, değil mi?

SOSYAL ZEKA:

Empati kurmak, insanlarla iletişim… Sosyal hayattaki başarınız, sosyal zekanızla doğru orantılı... Değerini bilin ve kendinizi geliştirin..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Her şeyi ve herkesi dava eden adam olarak tanınan ve toplamda 4 binin üzerinde davası olan Jonathan Lee Riches, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Bunu öğrenen Jonathan, Guinnes'e de dava açmıştır.

TESPİTLİ YORUM

Kapının kolu kırıldığında yapmanız gereken şeylerden biri alçıya almak değildir.

NE KADAR OLDU?

Samsun'un Bafra İlçesi'nde kovalamaca sonucunda yakalanan şahıs teslim edildiği cezaevinden 15 dakika sonra firar edeli 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ARKADAŞLARLA toplandık tabu oynuyoruz.

Kelime işkence...

Arkadaşıma soruyorum; "Şimdi ben senin dişlerini çektim, kırbaçladım, dövdüm, sövdüm, penseyle etlerini sıkıştırdım vs vs... Ben sana ne yapmış oldum?" Arkadaşım gözlerinin içi parlayarak cevap veriyor:

"Seks!" O kadar işkence aklını karıştırdı heralde....