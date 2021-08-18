Saçma zevk veren şeyler

Evet, bilin istedik bunları tek siz yapmıyorsunuz.

BIRISI internette bilgisayarının ekran görüntüsünü paylaştığında detayına kadar ne var ne yok incelemek.

İNCİR yerken çekirdeklerini iki dişinin arasında çıtlatmaya çalışmak.

YERDE yürüyen karıncaların yerini ve yönünü değiştirmek.

KİŞİNİN kendi omuzuna zaman zaman kondurduğu ufak öpücükler.

KOLLARI yastığın altındaki soğuk bölgeye sokmak.

BELEDIYE otobüsünde en öne oturup kart/akbil basanların kalan bakiyelerine bakmak.

HAFIF loş bir odada aynaya bakarken göze ışık tutmak ve göz bebeklerinin aniden küçülmesini izlemek.

ÇORAP izini kaşımak.

BİSİKLET sürerken geri geri boşa pedal çevirmek.

SODAYI bitirdikten sonra şişenin içindeki havayı vakumlayıp dudaklarının içine çekilmesini hissetmek.

MARKETLERDEKİ 6'lı içecek paketlerinin ortalarına parmak sokmak.

YEMEK yapmak için doğrarken parmağa sinen soğan, sarımsak kokusunu gün boyu içine çekmek.

SINIFTA teknoloji tasarım dersinde uhu koklamak.

ÇALIŞAN vantilatörün karşısında değişik sesler çıkarıp sesin titremesini dinlemek.

MARKETTE margarinlerin köşesine parmakla bastırmak.

HAVUCUN ilk önce dışını kemirdikten sonra kalan ortasını yemek.

TIRNAKLARIN içindeki siyah nesneleri uçlu kalemin ucuyla temizlemek.

ÇAKMAĞIN içinden çıkan manyeto ile vücuduna elektrik vermek.

BİR darbeden dolayı morarmış yerine baskı uygulamak ve acısından haz duymak.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ünlü Arap şairi Şeyh Muhammed Abdul İbrahim, Kahire Üniversitesi profesörüydü. 105 sene bekar yaşamıştır. 105 yaşında evlendikten sonra 5 çocuk yapmıştır. Hatta mürüvvetlerini bile görmüş ve 150 yaşında ölmüştür...

TESPİTLİ YORUM

Gece tuvalete giderken oda parfümü pıstt demiyor mu! O an en baba ateist bile şehadet getirip imana gelmezse ben de insan değilim.

NE KADAR OLDU?

Hırsızlık çetesi liderinin "Günahımız yeter. Mübarek aydayız" diyerek verdiği sokak iftarına katılanların cüzdanları çalınanı.

10 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Eltim, 17 yaşındaki kızına "Ben senin yaşındayken evliydim. Üstelik sadece babana değil, bütün sülalesine bakıyordum. Sen yatağını toplamaktan bile acizsin!" diye bağırdıktan sonra, aldığı cevapla geçici olarak servis dışı kalmıştır: O senin salaklığın bir kere!