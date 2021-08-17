İlginç futbol bilgileri

Futbolun orijini hangi ülkeden gelmektedir?

İNGILTERE değil, Çin. 2 bin 200 yıllık bir geçmişe dayanıyor.

Başka hangi spor dalında futbol topu kullanılıyordu?

1891'DE basketbol oynanırken futbol topu kullanılıyordu. 1894'te basketbol topu geliştirildi.

Futbolda "Jogo bonito!" (Güzel Oyna) ifadesini ilk kim kullandı?

TABİİ ki Pele.

Futbol dünyasında yaşanmış en garip olay nedir?

1998'DE Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde oynanan bir maçta sahaya yıldırım düşmesi sonrası 11 futbolcunun birden hayatını kaybetmesi. Daha da garibi 11 futbolcunun da deplasman takımından olması.

Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda vuvuzela kullanılması nelere yol açmıştır?

VUVUZELA, müsabakalar boyunca 20'den fazla kişide işitme problemine neden olmuştur.

Dünya Kupası kaç kez kayboldu?

İKİ kez kayboldu. İlki 1966 Dünya Kupası sırasında İngiltere'de gerçekleşti. İkinci hırsızlık ise 1984'te Rio de Janeiro'da meydana geldi. Brezilya'da kupanın bulamadığı çünkü hırsızların kupayı eritip sattığ iddia edilmekte. Yine iddiaya göre Brezilya, müzesinde sahte bir dünya kupası bulunduruyor.

En farklı skor nedir?

VANUATU'NUN Mikronezya'yı 15. Pasifik Oyunları'nda 46-0 mağlup ettiği maç kayıtlı en farklı skorun yaşandığı maçtır.

Bir sezon boyunca yenilmemesine rağmen şampiyon olamayan takım var mı?

1978-79'DA İtalya Serie A'da Perugia takımı sezonu yenilgisiz tamamladı. Ancak şampiyon Milan oldu.

Perugia o sezon 19 maçta berabere kaldı. 11 maç kazandı. Galatasaray 1985-86 sezonunda yenilgisiz ikinci olmuştu.

Fenerbahçe ise 1922-23 Cuma Ligi'nde oynadığı 14 maçta da gol yememiş ve 23 puanla şampiyon olmuştu.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1932 yılında Los Angeles olimpiyatlarında Fransız atlet Jules Noel'in disk atmada kırdığı olimpiyat rekoru sayılmadı. Çünkü atışı izlemesi gereken bütün hakemler sırıkla yüksek atlama yarışmasını izlemek için arkalarını dönmüşlerdi...

TESPİTLİ YORUM

Bugüne kadar annemin "Oraya bak ordadır" dediği hiçbir şeyi orda bulamadım ama o hep orda bulup gözüme soktu.

NE KADAR OLDU?

Manisa'da bir gelin nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün!" diye yanıt verince nikah memuru nikahı iptal edeli 3 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

OKUDUĞU metinde Albert Einstein'i "Albert Enişte" diye okuyan oğlum, senin yengen kim?

@81Memmed Benim dükkan 20 metre kare pasajın içinde kuru bakliyat satıyorum nohut fasulye falan adam dükkana gelmiş yetkili kim burda diyo nohut.