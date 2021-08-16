Dayak sonrası replikler

KİMİSİ dayak atan rakibe söylenir, kimisi de dayak yedikten sonra konuşulan kişilere olayı anlatırken.

Galiptir bu yolda mağlup havası eksik olmaz ortamda.

1. Seni bulacam oğlum.

Dayak yiyen kişinin dayak atan rakibine tehdididir. Mantıksızdır.

Zaten dayak yemiştir ve karşısındadır adam.

Sonradan bulunca ne yapacağı merak konusudur.

2. 10 kişi saldırdılar.

Dayak yiyen kişinin konuyu eşe dosta anlatırken kullandığı ifadedir.

Hiçbir zaman teke tekte dayak yemez. Hatta, 10 kişinin 9'unu dövmüş 10'uncu kişi arkadan saldırmıştır.

3. Bende bir şey yok. Sen bir de onun halini gör.

Ağzı burnu dağılmış dayakzedemizin avuntu cümlelerindendir.

Kendisindeki hasarı çok görmez. Hatta, dayak yediği adama acımamızı sağlamaya çalışır.

4. Görüşücez sizle. Bittiniz oğlum siz.

Birden fazla kişiden dayak yiyen elemanın rakiplerine gözdağı vermek için söylediği söz.

Çok korkutucudur. Dayak atanlar tir tir titrer. Kaçacak yer ararlar.

5. Hepsini teker teker yakalayıp mahvedecem.

Dayak yiyen gencimizin konu hakkında ilerideki planlarını özetleyen sözüdür.

Hepsini teker teker bulup, tenhaya çekip yaptıklarını bir güzel ödetecektir.

İntikamı acı olacaktır.

Çok yanlış kişiye bulaşmışlardır.

6. Kapıya çarptım.

Rutin bir yalandır. Bir diğer kardeşi de "Merdivenlerden düştüm" dür. Kapı o açıyla nasıl çarpar, göz nasıl merdivenlere yumruk yemiş gibi vurulmuştur açıklanmaz.

7. Öldürün beni. Başınıza bela olurum.

Yediği dayak yüzünden bünyesi fena etkilenmiş olan arkadaşımızın sözleri.

Dayak yedi diye ölmek ister.

Eğer öldürmezlerse düşmanlarına çok kötü şeyler yapacağını söyleyerek tehditlerde bulunur.

8. Ben de vurdum sağlam birkaç tane.

Dayak mağdurumuzun tek tesellisidir.

Kendisinin ağzı burnu dağılmıştır, ancak attığı bir iki fiske dünyalara değer onun için. Hayatta kalmasının, ileriye umutla bakmasının tek sebebidir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kanadalılar o kadar çok özür dilerler ki 2009'da özür dilemenin suçu itiraf etmek sayılmayacağı ile ilgili bir kanun çıkarıldı..

TESPİTLİ YORUM

Mutlu insanlar şarkıların ritimlerine mutsuz insanlar ise sözlerine bakar.

NE KADAR OLDU?

Adana'da 4 kişilik asansöre 10 kişi binen ve asansörü düşürüp yaralanan kişiler ambulansa da beşer beşer bineli 11 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

YOLCULUĞA çıkan abime annem soruyor;

"Yanına bir şey koymayı unuttum mu?" diye. Abimden gelen cevap:

"Evet anne, her zaman kapıdan çıkarken laf koyardın, onu unuttun.".

"KOMBİYİ yak anne, üşüyorum" dedim. Elindeki bezi odamdan içeri atıp, kafama isabet ettirdikten sonra "Gel üçlü koltuğu sil, ısınırsın" dedi.

Sildim mi? Evet... Isındım mı? Terledim bile!.