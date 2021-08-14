Pilotlar ve tamirciler

PİLOTLAR her uçuştan sonra, uçuş sırasında karşılaştıkları ve tamir edilmesi ya da ayarlanması gereken sorunları tamir-bakım personeline bildirmek için bir form doldurur. Pilotların doldurduğu bu formları daha sonra tamir bakımcılar okur ve sorunları giderir.

Sonra da formun alt kısmına gerçekleştirilen düzeltici faaliyeti yazarlar ve pilotlar bir sonraki uçuştan önce bu formları ve tamircilerin notlarını okur. Yer personelinin ve tamir bakım personelinin espri anlayışı olmadığını söylememek gerekir. Aşağıda QUANTAS pilotlarının gerçek arıza ve şikayet bildirimleri ve tamir bakım mühendislerinin tamir sonrası cevapları yer almaktadır.

Bu arada, Quantas Havayolları kurulduğu günden bugüne dek hiç kaza geçirmemiş tek büyük havayolu şirketidir.

P = Pilotun arıza bildirimi.

S = Tamir bakımcının tamir sonrası notu.

P: Sol iç tekerleğin kısmen değiştirilmesinde fayda var.

S: Sol iç tekerlek kısmen değiştirildi.

P: Test uçuşu OK, fakat otomatik iniş biraz sert.

S: Bu uçakta otomatik iniş sistemi yok.

P: Kokpitte bir şey gevşemiş.

S: Kokpitte bir şey sıkıştırıldı.

P: Ön camda ölü böcek var.

S: Canlı böcek sipariş edildi.

P: Otomatik pilotu sabit yükseklikte uçuşa ayarlayınca dakikada 100 metre alçalıyor.

S: Böyle bir problem gözlenmedi. (Uçak yerdeyken test edilmiş.)

P: Sağ tekerlek hidroliğinde yağ kaçağı olduğunu gösteren bir yağ birikintisi var.

S: Yağ birikintisi temizlendi.

P: DME'nin volümü inanılmayacak kadar yüksek.

S: DME'nin volümü inanılabilir seviyeye ayarlandı.

P: Gaz manivelası kilitleri kapatılınca manivela yerinden oynamıyor.

S: Kilitler zaten o işe yarar.

P: IFF çalışmıyor.

S: IFF, OFF konumundayken asla çalışmaz.

P: Sanırım camda çatlak var.

S: Sanırım haklısın.

P: 3 numaralı motor kayıp.

S: Biraz araştırınca motorun sağ kanatta takılı olduğu anlaşıldı.

P: Lövyeyi ileri itince uçak saçmalıyor.

S: Kendine çeki düzen vermesi, doğru dürüst uçması ve ciddi olması için uçağa ihtar verildi.

P: Radardan mırıltılar geliyor.

S: Radar havlaması için yeniden programlandı.

P: Kokpitte fare var.

S: Kedi install edildi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsan tükürüğünde, morfinden 6 kat daha etkili olan opiorphin adı verilen doğal bir ağrı kesici vardır. Buna ek olarak opiorphin, hem anti-panik, hem de anti-depresif bir etkiye sahiptir. Ama çok ilginç ki bunlara rağmen depresyona giriyoruz.

TESPİTLİ YORUM

Bir gün spor salonuna gittim ve bunun benim için olmadığını fark ettim. Bazı egzersizler yapmak için mindere uzandım ve… İki saat sonra uyandım.



NE KADAR OLDU?

Giresun'da genç bir köylü, çalar saat yerine çantasında bir horoz taşıyalı 63 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"HER gün yarım saat salıncakta sallanmak haftada yarım beden inceltiyor" konulu haberi izliyoruz. "O kadar zayıflatacak ne var ki salıncakta?" diyorum. Annemden bilim dünyasını alt üst edecek yorum geliyor: "Düşerim diye korkarken içinin yağı eriyor işte."