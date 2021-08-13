Psikolog ve çocuk
Psikolog: Eşeğin yavrusuna ne denir?
Çocuk: Söyleyemem çok ayıp...
Psikolog: Türkiye'nin komuşularından 3 tanesini sayar mısın?
Çocuk: Türkiye'nin komşusu yok, hepsi düşman!
7. deneme, sözcük dağarcığı. Yaş 10:
Psikolog: Fener nedir?
Çocuk: Sarı Kanarya!
Aziz başkan!
Psikolog: Türkiye'de kaç tane bölge vardır?
Çocuk: Son aldığım duyumlara göre 1000 civarı.
Psikolog: Mektup zarfına neden pul yapıştırılır?
Çocuk: Süs olsun, güzel gözüksün diye. Daha deneme başlamadan doğum ve okul bilgileri alınmaktadır.
Psikolog: Doğum tarihini söyler misin?
Çocuk: Neden?
Psikolog: Eee şey, öğrenmem lazım.
Çocuk: Neden?
Psikolog: Çünkü yaşına göre sorular sorucam.
Çocuk: Tamam ama kimseye söyleme.
Psikolog: Peki?!?
Çocuk: Bak söz ver bana.
Psikolog: Tamam söz.
Çocuk: Söylersen çok fena olur.
Benim bütün şifrelerim doğum tarihim. (8 yaşındaki veletin ne şifresi olucak, kredi kartı mı?!?)
Psikolog: Oldu, söylemem.
Çocuk doğum tarihini söyler, psikolog tam yazarken çocuk psikoloğun elindeki kalemi ani bir hamleyle alır.
Çocuk: Napıyosun sen ya???
Bi de yazıcak mısın oraya? Sonra herkes görsün di mi? Sen beni aptal mı sandın??
Deneme falan yapılmaz.
Sözcük dağarcığı testi:
Psikolog: Kumar ne demek?
Çocuk: Babamın annemden gizli gizli oynadığı şey.
Genel bilgi testi. Yaş 6:
Psikolog: Ampulü kim buldu?
Çocuk: Ben Türkler'in bulmasını çok isterdim ama maalesef gavurlar buldu.
Yine genel bilgi testi.
12 yaşında başka bir çocuk:
Psikolog: İstanbul'u kim fethetti?
Çocuk: Ahmet Sultan! Yok yok Mehmet Sultan! Ayy hayır o diil, Eyüp Sultan!!!
Yargılama testi, çocuk 14 yaşında:
Psikolog: Parmağını kanatırsan ne yapman gerekir?
Çocuk: Hastanede ameliyat olurum, parmak nakli yaptırırım.
Psikolog (direk dış ses):
Oha!.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Coca Cola şirketinde çalışan biri Coca Cola tarifini çalıp Pepsi'ye satmak istemiş.
Fakat Pepsi tarifi almak yerine bu kişiyi Coca Cola'ya şikayet etmiş.
TESPİTLİ YORUM
İngilizce'de hindi, 'Turkey' yani 'Türk kuşu' demektir.
Türkçe'de hindi 'hendi' yani Hint kuşu demektir.
Hintçe'de hindi 'peru pakshee' yani Peru kuşu demektir.
NE KADAR OLDU?
Londra Olimpiyatları'nda oyunlar akşam karanlığına sarkınca, araba farlarıyla mücadelelere devam edileli 71 YIL OLDU
AlkışlıYorum
FISTIKLARI ayıkladıktan sonra oğluma sesleniyorum;
"Kuzu, gel fıstık al" diye ve akabinde hemen yanıma gelip, yanağımdan makas alıp gidiyor.
Anneliğin tadı bu olsa gerek.
ÇOCUKLUĞUMDAN beri gittiğim her düğünde gelin ve damadın fısır fısır ne konuştuklarını merak ederdim. Kendi düğünümde öğrendim, kavga ediliyormuş...
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