Sevgilinin telefonunu kurcalarken
Bazılarımız sürekli yapıyor ki, o da erkek için çok fena.
Erkekler pek sıkılmaya gelmezler ona göre.
"Aaa, telefonunu sehpanın üzerinde unutmuş.
Ne yapsam acaba?" "Acaba bir çılgınlık yapıp özel hayatına müdahale etsem mi? Bu durumdan faydalanmam lazım."
"Nasılsa her kadın yapıyor. Benim yapmamda da sakınca yok."
"Nereden başlasam acaba? Mesajlar mı, resimler mi?"
"Bakalım başka kadınlardan, eski sevgilisinden falan mesaj gelmiş mi?"
"Kim bu kız be?
Resmen asılmış tüm mesajlarında..."
"Erkek arkadaşlarıyla muhabbetlere bak.
Sürekli futbol, kadın, araba... Pufff..."
"Resim kısmına geçelim bakalım. Kimlerle resimleri varmış?"
"Yuh, bu kızlar da kim böyle? İnsan siler bari yeni sevgili bulunca be!"
"Numaraların da hepsini engellersek, işte.
Artık sadece benimsin."
"Aslında, çok yakışıklı arkadaşları da varmış. Birkaç tanesinin numarasını gizlice alsam mı?"
"Offf, çok suçlu hissettim kendimi şimdi ya!
Keşke hiç bakmasaydım."
"Amaaan neyse...
Kontrol altında tutmak her zaman iyidir."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Carlos Lehder kendine Bahamalar'da bir ada satın alarak, bu adada bir iniş pisti açıp Güney Amerika'dan gelip ABD'ye giren uyuşturucuları kontrol altına almıştır.
O kadar zenginleşmiştir ki Kolombiya'nın dış borçlarını af karşılığında ödemeyi bile önermiştir.
TESPİTLİ YORUM
BEDEN DERSİNE GİREN ERKEK ÖĞRENCİLER
Tuttuğu takımın formasını giyme.
Dersten 2453926 saat sonra bile kafanın ıslak ve yüzünün kırmızı olması...
Gol atınca sanki takan varmış gibi formasını öpme tripleri...
Kızların topu ona gelince, artistlik amaçlı topu iki kilometre ileri atması.
Ara sıra voleybola girip, oyunu mahvetmek...
AlkışlıYorum
PLAJDAKİ her şeyi anlayabilirim de, zenci kadının yağlanıp yağlanıp saatlerce güneşin altında bronzlaşmaya çalışmasını anlayamam.
Benim göremediğim beyaz bir yeri vardı sanırım.
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